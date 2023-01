Asesinato de Natalia Melmann: los padres pidieron que no liberen a los asesinos

Los padres de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años asesinada en 2001 en la localidad balnearia de Miramar, pidieron este viernes que no les otorguen la libertad anticipada a dos de los expolicías condenados por el crimen al participar de una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, que deberá resolver en los próximos días ese beneficio a los sentenciados.

Se cumplen 20 años del asesinato de Natalia Melmann, el crimen que paralizó a la sociedad cuando todavía no decíamos "femicidio"

Más

“No puedo creer que puedan salir en libertad. Sabemos que si salen volverán a cometer delitos en Miramar”, sostuvo Gustavo Melmann, padre de la adolescente, en diálogo con los medios de prensa que lo esperaban en la puerta de los tribunales situados en Tucumán a 2450, de Mar del Plata, donde participó de la audiencia.

En ese sentido, remarcó: “Tuve que escuchar a (la abogada defensora Patricia) Perello, después de 22 años del crimen, decir que fue un juicio nulo, que son inocentes y que fueron mal juzgados. Es increíble lo que escuché, es una barbaridad porque la causa fue revisada por todos los tribunales del país”.

“El problema es que torturaron, violaron, mataron y la tiraron como basura a una jovencita de 15 años y saldrán en libertad, estoy devastado”, indicó Melmann.

Laura Calampuca, madre de Natalia, por su parte, expresó su indignación: “Acabo de escuchar muchas mentiras. Siento que me acaba de atropellar un tren”. “Lo único que sé es que hace 22 años que no veo a mi hija y yo lo que quiero es bailar, abrazarla, pero su lugar es muy reducido. No soy creyente pero si Dios existe estos tipos no merecen ni el perdón de Dios”, manifestó la mujer entre lágrimas.

Y dijo que los expolicías condenados “no pueden volver a salir”, ya que “son dos asesinos, no pidieron perdón, dicen que no lo hicieron y los ADN que encontraron en el cuerpo eran de ellos”. Y agregó: “Alguien tiene que tener las pelotas suficientes para decretar la perpetuidad en este tipo de casos”.

Perello, defensora de los expolicías Oscar Echenique (61) y Ricardo Anselmini (53), dijo que “ambos reúnen las condiciones para recibir la libertad condicional”. “Los informes del Servicio Penitenciario son favorables, tienen buen concepto, nunca tuvieron infracción, tienen conducta ejemplar y ya cumplieron el tiempo legal que establece la Ley y es lo que deben hacer”, afirmo la letrada.

“Los jueces resolverán en el plazo de los cinco días hábiles”, estimó.

Mientras realizaban la audiencia, que comenzó cerca de las 10, amigos y allegados a la familia Melmann concentraron frente a los tribunales para exigir que no se les conceda la libertad anticipada.

Los expolicías Echenique y Anselmini fueron condenados a prisión perpetua por secuestrar, torturar, abusar y asesinar a la menor de edad y, en base al tiempo transcurrido en prisión, pidieron ser beneficiados con la libertad.

Además estos dos imputados también fue condenado a prisión perpetua como coautor del femicidio otro policía, Ricardo Suárez (58), y a los tres les atribuyeron los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El asesinato de Natalia Melmann

El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2001 cuando Natalia fue obligada a subir a una camioneta de la Policía bonaerense y llevada a una casa ubicada en el extremo sur de la ciudad de Miramar. En esa vivienda fue torturada, abusada sexualmente y estrangulada con el cordón de una de sus zapatillas.

Los tres policías trasladaron luego el cuerpo al vivero Florentino Ameghino, donde lo ocultaron con un montículo de hojas, pero fue hallado cuatro días más tarde durante uno de los tantos rastrillajes que realizaron por esa zona.

El crimen provocó la reacción de la comunidad local, que encabezó junto a los familiares y allegados de la adolescente, múltiples marchas para pedir por el esclarecimiento del caso y produjo incluso un impacto político: el entonces presidente, Fernando De la Rúa, se reunió pocos días después con los padres de la víctima en Miramar.

En septiembre de 2002, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Mar del Plata condenó a Echenique, Anselmini y Suárez a prisión perpetua y a 25 años de cárcel al exconvicto Gustavo “Gallo” Fernández, por su participación en el secuestro, aunque la pena fue reducida luego a 10 años de prisión.

En junio de 2018 tuvo lugar un nuevo juicio a un cuarto policía, Ricardo Panadero (63), imputado como coautor de “privación ilegítima de la libertad por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por el concurso de dos o más personas, y homicidio doblemente agravado por haberse cometido para lograr la impunidad de los coautores de un delito anterior”.

Panadero fue absuelto en ese proceso porque los jueces consideraron que no pudo acreditarse la acusación, pero el fallo fue apelado por la fiscalía y por el abogado de la familia de Natalia.

El 13 de noviembre de 2019, la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló esa absolución y ordenó la realización de un nuevo proceso, que está previsto que se designe una nueva fecha para este 2023.

MB con información de la agencia de noticias Télam