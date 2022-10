Ayelén Mazzina, una militante feminista y por las diversidades

“El orgullo es una respuesta política”, dice el cartel junto al que posa la nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, en su perfil de Instagram. Es la funcionaria más joven del Gabinete nacional y la primera que se reivindica como lesbiana. Hay imágenes de ella izando la bandera de la Diversidad en Terrazas de Portezuelo, en San Luis, o votando con buzo y zapatillas con franjas roja, naranja, amarilla, verde, azul y violeta en alusión a esa insignia.

“Yo no voy a hacer campaña para una lesbiana pañuelo verde”, “No la vayan a votar porque es lesbiana” , fueron algunas de las frases que escuchó durante su candidatura a diputada nacional en el 2019. La reemplazante de Elizabeth Gómez Alcorta fue hasta ayer la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis y tiene un recorrido político que incluye la militancia feminista y de la diversidad sexual. “Siempre me sentí tan firme en mis decisiones y elecciones de vida que hasta me servían esas palabras para usarlas en los discursos y tratar de hacerles ver que el odio no nos lleva a ninguna parte y que lo que haga en mi cama no es lo que importa. A una persona heterocis no se la cuestiona en su sexualidad porque eso está dentro de lo normado y aceptado socialmente”, dijo la funcionaria que este jueves jurará el cargo.

La nueva ministra tiene 33 años y se convirtió en la funcionaria más joven del gabinete de Alberto Fernández. Antes de ser secretaria, fue concejala de la ciudad de San Luis y profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de La Punta. En 2019, fue segunda candidata a diputada nacional por el Frente de Todos y en 2020 impulsó la Ley de Paridad de Género en la provincia. Siempre desde la militancia por la diversidad. “Hemos dado un cambio de paradigma, donde hay distintos sectores que hemos logrado una ruptura en el buen sentido, en sistemas muy viciados y patriarcales”, afirmó ayer en una nota con Radio Nacional San Luis.

La designación de Mazzina se conoció el mismo día del cierre del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries de San Luis. Un evento que convocó a alrededor de 150 mil mujeres y disidencias y que se realizó sin incidentes. Desde la Comisión Organizadora del Encuentro que se realiza de manera autónoma y autogestiva, indicaron que el Gobierno Provincial colaboró desde la cuestión logística con la gestión de escuelas públicas y espacios para talleres y hospedaje.

“Lo que logramos como movimiento feminista y transfeminista es que la política se corra del centro, de Capital Federal, y que mira más allá. Hacia un territorio que no estaba siendo visibilizado, como es nuestro el territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, San Luis. Es muy interesante esto que logramos colectivamente, como movimiento organizado, fuerte, pluralista, contundente”, le dijo a elDiarioAR Pamela Mackey, integrante de ese espacio.

“Fue muy importante la autonomía política que se pudo sostener durante todo el Encuentro donde pudimos plantear los ejes de lucha de nuestro territorio como reclamo por Guadalupe Belén Lucero, el pedido de justicia por los femicidios y por Florencia Magalía Morales, que fue asesinada en la Comisaría 25 de Santa Rosa de Conlara”, agregó Mackey. Una de las críticas hacia Mazzina tiene que ver con su actitud tras la muerte de la joven en un calabozo en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Según la familia Morales, Mazzina no se comunicó nunca con ellos ni habló del caso.

Entre las políticas públicas que llevó adelante, se destaca el Programa de Gestión Menstrual Sustentable #YoMenstrúo que se implementó en 2021 y fue una de los primeros de este tipo a nivel provincial. Tiene que ver con información y entrega de copas menstruales o toallitas reutilizables, además de formación para replicadoras en distintas localidades del interior provincial. En el acceso a los productos de gestión menstrual se pueden ver las desigualdades sociales y, hasta el momento, solo algunos municipios tienen políticas en este sentido.

También desplegó programas de inserción para el colectivo travesti y trans. Hasta el momento hay alrededor de 50 personas contratadas en la administración pública y 20 adultas mayores que obtuvieron un reconocimiento histórico por las vulneraciones que sufrieron a lo largo de su vida. En esa misma línea, en julio de 2020 la Secretaría abrió Weye “Diversidad y Orgullo”, un espacio de contención para la población LGBTIQ+ que tiene consultorios médicos, consultorías y talleres. En ese mismo espacio, un año después se inauguró la primera Escuela Pública Digital para personas trans e intersex “Transformar”.

“Hay que tener en cuenta el documento del Encuentro. Hay que escuchar al movimiento, escuchar a los feminismos. Abrazar a las compañeras y compañeres trans. En San Luis tenemos un programa laboral de inserción travesti trans y un reconocimiento a las vejeces trans. Eso surgió de un decreto firmado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá y de un compromiso político por la temática. Quiero abrazarme con compañeras de Buenos Aires para que juntas podamos construir, no se llega sola”, dijo ayer en declaraciones radiales

Mazzina aún no definió cuál será su plan de acción, pero adelantó que reproducirá algunos de los programas de San Luis. “En distintos Consejos Federales se han planteado algunas problemáticas de todas las provincias. Hay cuestiones de San Luis que me gustaría replicar, la provincia tiene muy buenas políticas de salud de gestión menstrual sostenible, Educación Sexual Integral, las consejerías integrales de género, la asistencia inmediata. Todavía estoy un poco abrumada para tener el objetivo bien claro y tengo una meta que es seguir siendo yo, que implica mirar las cosas con claridad. No quiero llenarme con 10 metas a las que no voy a llegar. Primero quiero solucionar las cosas que no están funcionando bien y plantear objetivos a mediano y corto plazo de lo nuevo”, afirmó.

