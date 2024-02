El boleto de colectivo subió a $700 en Córdoba y es de los más caros del país

Desde este sábado el boleto urbano de colectivo en la ciudad de Córdoba cuesta $700, lo que lo convierte en el más caro del país. Desde la Municipalidad de Córdoba justificaron el aumento del 105% por la caída de los subsidios nacionales por parte del gobierno de Javier Milei. La tarifa nocturna, entre la 1 y las 5 de la madrugada, llega a los $805.

Hace apenas tres semanas, el 26 de enero pasado, la tarifa había saltado un 41,66%, desde $240 a $340; y con la suba dispuesta ayer por el secretario de Transportes de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Bermúdez, subió un 105%, de $340 a $700.

El boletazo cordobés no fue comunicado por la Municipalidad de Córdoba por las redes sociales, ni por el área de Prensa y Comunicación, sino que se dio a conocer por el Boletín Oficial Municipal.

El 25 de noviembre del año pasado, el entonces intendente capitalino Martín Llaryora subió la tarifa de $185 a $240; luego, el 26 de enero, su sucesor Daniel Passerini lo llevó a $340 –por efecto inflacionario de los primeros 45 días de gobierno de La Libertad Avanza-; y apenas tres semanas después, volvió a subir un 105%; esta vez, desde el municipio de Córdoba, culparon a la quita de subsidios por parte de la Casa Rosada.

El dato que no pasa desapercibido en esta provincia y en el Gobierno de Martín Llaryora, es que el secretario de Transportes de la Nación que dispuso el hachazo a los subsidios a los colectivos en el interior, es el schiarettista Franco Mogetta, ex secretario de Transportes de la provincia de Córdoba hasta el 23 de noviembre del año pasado, cuando se sumó a los equipos de Milei con el guiño del ex gobernador Juan Schiaretti y el propio Llaryora.

Otro dato que no escapa a la lectura política: en el balotaje del 19 de noviembre del año pasado, en la Capital cordobesa, Milei cosechó 75,02% (614.786 votos); contra 24,97% (204.639 votos) de Sergio Massa. El tarifazo en el precio del boleto, impacta de lleno en los votantes de La Libertad Avanza.

Esta semana, el secretario Gabriel Bermúdez deslizó que el boleto se iría a una cifra de entre $680 y $700 sin el subsidio nacional, y debido a la suba de los costos de combustible y a la negociación de la paritaria de los choferes. La patronal nucleada en la Federación de Empresarios del Transporte Automotor (FeTAP) y el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Córdoba no cerraron la negociación, pero los choferes cordobeses quieren replicar el acuerdo logrado por UTA nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el sindicato logró un salario inicial de casi un millón de pesos para marzo. Además, Bermúdez aclaró que durante el mes de enero, la Municipalidad de Córdoba aportó al sistema de transporte urbano $3.700 millones, “una cifra que no podrá seguir destinando” en los próximos meses.

Hace siete días, el sábado 10, el gobernador Martín Llaryora anunció el redireccionamiento de las partidas destinadas al transporte urbano de pasajeros en la Capital, por lo cual el sistema se quedará sin subsidio, pero seguirá cubriendo las partidas para boletos sociales, algunos de los cuales son gratuitos.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, salieron con dureza a criticar el boletazo de Passerini: “Con una inflación casi del 50% en diciembre y enero; con una gran devaluación del 50% en diciembre, con los aumentos generalizados que se viven, con semejante crisis que estamos atravesando, nos enteramos que van a aumentar un 100% el transporte urbano y un 45% el interurbano, luego que se cayeron los subsidios nacionales. ¿Por qué el Gobierno de Córdoba decide aumentar un 100% el transporte urbano y un 45% el interurbano, acaso estaban subsidiados al 100% los pasajes?”, cuestionó José María Romero Vázquez, concejal del juecista Frente Cívico. El concejal opositor le dijo a elDiarioAR que “Llaryora dice que Milei no tiene un plan productivo, sólo fiscal; pero lo que vemos todos los cordobeses es que no podemos ser rehenes de los intereses y las aspiraciones políticas de un gobernador que se pasea por los canales porteños utilizando los fondos públicos. Con un boleto a $700, además de hacerle pagar la crisis al pueblo trabajador, ¿cuál es el plan del gobernador?, ¿por qué tenemos que pagar siempre los mismos?; necesitamos soluciones urgentes, donde la inflación en Córdoba es más alta que la media nacional, por ejemplo; sin contar este tarifazo en el boleto de colectivo”.

Mientras que el concejal radical Juan Balastegui señaló a través de su cuenta de X: “Rechazamos este irracional y desmedido aumento del boleto urbano de pasajeros. Un verdadero golpe de gracia a las devastadas economías de los vecinos de Córdoba. El sinceramiento de costos debe ocurrir, pero donde los ajustes y esfuerzos sean compartidos. Sin discriminación al interior”.

La concejal Laura Vilches del Frente de Izquierda, le dijo a elDiarioAR: “Frente a la eliminación de los subsidios al transporte, implementada por el gobierno de Javier Milei, al intendente Daniel Passerini no se le ocurre mejor idea que llevar el boleto de $340 a $700; y a $805 la tarifa nocturna, más del doble de lo que costaba hasta hoy (por ayer viernes); imponiéndonos a los cordobeses el boleto más caro del país. Así no hay bolsillo que aguante con la devaluación, la inflación, los tarifazos en los servicios y estos aumentos irracionales en el transporte público. Desde el Frente de Izquierda ratificamos lo que venimos sosteniendo cada vez que la Municipalidad y las patronales del transporte aumentan el boleto y brindan un pésimo servicio: hay que dar de baja las concesiones a las empresas privadas; estatizando integralmente el servicio; bajo la gestión de usuarios y trabajadores, el sistema sería sustentable y barato”.

Intendentes en el Congreso, contra Milei

El pasado jueves 15 el intendente capitalino Daniel Passerini junto a los colegas de ciudades de nueve provincias nucleados en la Red Federal de Intendentes, se reunieron en el Congreso nacional y emitieron un comunicado donde señalaron: “Nos une la necesidad imperiosa de encontrar soluciones para solventar el funcionamiento del sistema de transporte público urbano en nuestras ciudades. Es un problema que tiene historia de años de administración errada e injusta desde los distintos gobiernos nacionales, que parte de una clara discriminación en la distribución de los subsidios tarifarios” y denunciaron que “mientras estábamos debatiendo cómo afrontar esta inequidad, nos encontramos con una nueva decisión del Gobierno Nacional actual que termina por derrumbar las posibilidades de funcionamiento normal del transporte público en las ciudades. Una decisión inconsulta, equivocada y de consecuencias nefastas para el interior de nuestro país”, que “profundiza la injusticia y la inequidad: se elimina totalmente el fondo destinado a subsidiar parte de la tarifa del transporte, que ya era injusta y discriminadora, pero solo para el interior, manteniendo la prerrogativa para el AMBA”.

Primer amparo contra la quita de subsidios

El jueves pasado desde Córdoba salió el primer recurso de amparo presentado ante el juez federal Alejandro Sánchez Freytes por una empleada doméstica “en contra de la resolución presidencial que elimina el Fondo Compensador del Transporte del Interior expresada por la máxima autoridad de la Nación, Javier Milei”.

La demandante, LEF, está patrocinada por el abogado Diego Casado, quién cumple su segundo mandato como concejal de la alianza oficialista Hacemos Unidos por Córdoba y es uno de los alfiles de Passerini en el Concejo Deliberante capitalino.

Casado le explicó a elDiarioAR que su clienta presentó este recurso “para denunciar ante la Justicia esta arbitrariedad e ilegalidad manifiesta por parte del Presidente de la Nación al eliminar de manera intempestiva, y por resentimiento hacia los gobernadores, como Martín Llaryora, por procurar que nuestros diputados no aprobaran la Ley Omnibus”. La denunciante, señaló, a su vez: “Qué culpa tengo yo como empleada doméstica de las peleas entre políticos, que afectan mis derechos asegurados por la Constitución”.

Tras la presentación de esta empleada doméstica de Córdoba, ayer el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó otro recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia “para que se deje sin efecto en forma urgente” la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público.

AB