Brote de sarampión: preocupa la caída en la vacunación

La Argentina atraviesa un brote de sarampión con al menos 13 casos confirmados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que se atribuye básicamente al descenso en la tasa de vacunación.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, confirmó este jueves dos nuevos casos de sarampión en el área metropolitana de Buenos Aires, que suman un total de trece, y pidió al Gobierno nacional que la campaña de vacunación “comience ya”.

“La situación del sarampión se agrava y es cada vez más importante y fundamental que la campaña nacional de vacunación comience ya”, publicó el ministro en su perfil de la red social X.

Kreplak confirmó que el área metropolitana de Buenos Aires “suma dos nuevos casos y ya son 13”.

Según detalló, se trata de una mujer de 27 años que estaba vacunada, “que corresponde a la cadena de transmisión del caso 0” y otra persona adulta que estuvo en Tailandia entre febrero y marzo, que “abre una nueva cadena de transmisión”.

Días atrás, el ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró que estaban definiendo una campaña complementaria de vacunación junto al Ministerio de Salud Nacional, pero se desconoce cuando comenzará.

“El contagio tiene mucho que ver y es evitado de acuerdo a las tasas de vacunación, que pospandemia perdieron una proporción importante”, subrayó Quirós para la prensa local.

El primer caso de este nuevo brote fue confirmado el 1 de febrero de 2025 por el Ministerio de Salud de la Nación.

Se trató de una niña de seis años, residente de la Ciudad de Buenos Aires, que había regresado al país con su familia desde Rusia, con escalas en Vietnam, Dubai y Río de Janeiro.

De acuerdo con los datos mensuales de vigilancia de sarampión y rubeola, publicados por la Organización Mundial de la Salud, en los años 2023 y 2024 se observó un aumento de casos de sarampión a nivel mundial en comparación con 2022.

Esta tendencia continúa en 2025, con la confirmación de 268 casos en el continente americano y una defunción.

Cayó la vacunación, sobre todo en el ingreso escolar

Desde 2024 existe también un aumento de casos de tos convulsa y de hepatitis A -lo que llevó al Ministerio de Salud de la Nación a emitir un alerta epidemiológica en febrero último-. Se trata de enfermedades que habían casi desaparecido gracias a la vacunación. Su resurgimiento se debe al descenso de las coberturas en los últimos 15 años, un fenómeno que también se da a nivel global, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Centro de Datos de Chequeado realizó un análisis de las tasas de cobertura de las principales vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación entre 2019 y 2023 (último dato disponible), en base a cifras del Ministerio de Salud de la Nación. Durante ese quinquenio las vacunas analizadas registraron una disminución, en promedio, de 10 puntos.

Sin embargo, la principal caída se dio en las vacunas que se aplican a los 5 años o al ingreso escolar. La cobertura de la vacuna triple viral -que protege contra el sarampión, la rubéola y paperas- cayó 30 puntos porcentuales entre 2019 y 2023 y casi 40 entre 2022 y 2023.

Cifras similares se dan con las dosis de refuerzo de la vacuna triple bacteriana acelular -que brinda protección contra la tos convulsa, el tétanos y la bacteria Haemophilus influenzae tipo b- y la vacuna IPV o Salk contra la polio, otra de las enfermedades “olvidadas”.

En la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires también se registra una caída de la tasa de vacunación, en especial al ingreso escolar. En CABA, la cobertura de la triple viral pasó del 78,3% en 2019 al 52,1% en 2023; esto es, bajó 26 puntos en 5 años. Y en la Provincia, del 77,3% al 41,9%, 34 puntos menos en el mismo período.

Hasta el momento, fueron confirmados 7 casos de sarampión residentes en CABA y 6 casos residentes en la Provincia de Buenos Aires.

En la última reunión del Consejo Federal de Salud, los titulares de las carteras sanitarias de todo el país definieron avanzar en una estrategia focalizada de vacunación para controlar el brote. Se aplicará una dosis extra o adicional de la vacuna doble viral en el AMBA para niños de 6 a 11 meses y de 13 meses a 4 años.

Vale recordar que, gracias a la vacunación sostenida, la Argentina interrumpió la circulación endémica del sarampión en el 2000. Sin embargo, en 2024 la Comisión Regional de Monitoreo de la Re-verificación de la Eliminación del Sarampión, Rubéola y SRC de la OPS expresó preocupaciones para sostener este estado.

“Hay 94.000 chicos que no tienen vacuna del sarampión”

El infectólogo Hugo Pizzi también aseguró que el brote de sarampión que hay en el país se debe a que muchas personas no están vacunadas, a la vez que dijo que esta enfermedad es muy contagiosa y que en la localidad bonaerense de Florencio Varela “hay cuatro casos” de los que se desconoce el origen.

“El brote de sarampión es porque no nos vacunamos. Hay muchos países del mundo que tienen como bolsones que evidentemente superan lo que sería el cerco y lo explico de una manera muy simple: yo vengo contaminado, pero si todos los que están alrededor mío están vacunados, el virus choca con ese dique de contención y no progresa. Ahora, si yo vengo de otro lado con el virus y los que no están cerca mío o los que están cerca mío no tienen la vacuna adecuadamente correcta, evidentemente el virus empieza a propagarse”, señaló.

En diálogo con Radio Splendid AM 990 añadió: “El ejemplo es la chiquita que tiene nacionalidad argentino-rusa, que viene de Rusia, contamina a su hermana, su hermana después contamina a su padre, su padre contamina a los compañeros de trabajo y algunos en el PH donde vivían. Entonces son siete personas que tienen antecedentes de contacto con alguien de viaje”.

“En Florencio Varela hay cuatro casos que no conocemos el origen, o sea, que sería como la infección comunitaria, que uno no sabe de dónde viene el virus. Pero son todas personas sin vacunas”, aseveró Pizzi, a la vez que indicó: “En Argentina hay 94.000 chicos que no tienen la vacuna del sarampión, pero hay 105.000 que tienen la primera dosis y no se pusieron el refuerzo a los 5 años. La primera se pone al año y el refuerzo a los cinco”.

Además, comentó: “Hay una cosa muy interesante que salió de organismos internacionales de primer nivel técnico científico: si desde el año 2000 hasta el año 2024 no existiera la vacuna contra el sarampión, en el mundo hubieran muerto 60 millones de personas. ¿Por qué? Porque la vacuna contra el sarampión solucionó infinidad de cosas. El sarampión es lo más contagioso que existe. Un solo niño en el aula contamina en una jornada a todos sus compañeros y a la maestra. Es por vía aérea y mata siempre con lo mismo. O sea, tiene dos sellos para matar al ser humano. El sello número uno es la neumonía y el sello número dos es la encefalitis o meningoencefalitis”.

“Si tenés ese calendario completo, no vas a tener problema en infinidad de cosas o por lo menos lo más conocido del mundo. Acá es falta de vacuna e indiferencia. Creen que esto les pasa a los otros siempre, pero nos pasa a nosotros”, dijo.

Con información de Chequeado, NA y EFE