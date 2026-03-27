Buena Data abre una convocatoria para sumar corresponsales jóvenes en toda América Latina

Buena Data, la primera agencia de periodismo joven de América Latina, abrió una convocatoria para sumar nuevas voces a su tercera generación de corresponsales. El proyecto, impulsado por la organización civil Chicos.net, celebra haber alcanzado las 400 publicaciones y lo acompaña con el relanzamiento de su sitio web. La iniciativa apunta a jóvenes de entre 16 y 21 años de toda la región que quieran formarse en periodismo y comunicación con acompañamiento editorial.

Según informaron desde la agencia, las personas seleccionadas participarán de una capacitación intensiva y luego se integrarán al equipo de corresponsales. La formación comenzará en mayo de 2026 y la postulación se realiza mediante un formulario online, disponible hasta el 12 de abril. Buena Data funciona como una redacción juvenil donde se reciben propuestas de notas e investigaciones, se trabaja en procesos de edición y se desarrolla una estrategia de difusión multiplataforma en redes sociales, podcast y otros formatos.

En sus tres años de funcionamiento, el programa formó a 180 jóvenes y sus contenidos superaron los siete millones de visualizaciones. Los temas abordados van desde debates laborales y regulaciones sobre redes sociales hasta salud sexual y tendencias culturales. Desde Chicos.net destacaron que el 65% de la audiencia de Buena Data tiene entre 16 y 24 años, y que el 80% de los participantes consultados en una encuesta señaló a las redes sociales como su principal fuente de información, un dato que refuerza el objetivo de construir un medio pensado desde y para las nuevas generaciones.