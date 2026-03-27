El Gobierno designó a la nueva titular de la Oficina Anticorrupción, responsable de auditar las declaraciones juradas de los funcionarios

El gobierno del presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de Gabriela Carmen Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción, según el decreto 194/2026 que se publicó en el Boletín Oficial. Estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

El nombramiento se da en medio de las denuncias por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la aparición de propiedades a su nombre que no figuran en la última declaración jurada presentada por el exvocero presidencial, además del viaje familiar a Punta del Este en un vuelo privado y las dudas sobre los fondos que lo financiaron. La OA es responsable de controlar y publicar las DD.JJ. de los funcionarios obligados y de evaluar las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito, incompatibilidad o conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública.

Zangaro reemplazará a Alejandro Melik, quien había asumido en el inicio de la gestión de Milei y su salida se concretó a mediados de este mes.

La flamante titular de la OA es abogada (UBA), especializada en Derecho Penal. Cuenta con formación de posgrado en la Universidad del Salvador, la Universidad Católica Argentina y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Se desempeñó como jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires desde 2003 hasta su designación en la OA. Obtuvo el cargo por concurso público.

Fue miembro del Consejo de la Magistratura porteño, donde integró el Jurado de Enjuiciamiento durante cuatro años y participó en procesos de evaluación y control de magistrados.

Dentro de su actividad académica y editorial, fue docente en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; subdirectora editorial y parte del staff de la Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios (2006–2014); y fue vicepresidenta de esa misma asociación entre 2014 y 2016.

¿Qué hace en la Oficina Anticorrupción?