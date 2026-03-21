Adorni casi duplicó su patrimonio previo a la función pública, pero mejor les fue a Luis Caputo y Karina Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aumentó su patrimonio declarado en pesos un 319% entre el inicio del gobierno de Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023, y el final de 2024, pasados un año y 20 días de gestión. Es casi el doble que la inflación de diciembre de 2023 y todo 2024, del 173%, y del aumento del dólar oficial, que rige para las valuaciones, del 165%. Aún mejor les ha ido al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que los salarios registrados caían 5,1% en términos reales (ajustados por inflación).

El ex vocero presidencial comenzó con $25 millones de aquel tiempo y terminó el 31 de diciembre de 2024 con 107 millones. En el medio se compró un Jeep Compass Sport 2021, siguió teniendo su Renault Captur, pero dejó valorarla y en su declaración jurada patrimonial figura como que vale cero pesos. En el mismo periodo redujo sus depósitos en el exterior de US$22.000 a 6.000, pero elevó de US$5.000 a 42.000 su dinero en el colchón en el país. Veremos si termina bancarizando en la Argentina todas esas divisas, ahora que Caputo llama a depositarlas. Vale la aclaración: en esta declaración no figura la casa de country que compró su esposa en 2024 y que debería haberse incluido, como la de todas las parejas de funcionarios.

Lo novedoso también en la evolución patrimonial es que antes tenía una deuda con el Banco Galicia que equivalía a sólo el 11% de sus activos. Ahora, en cambio, le prestaron por el valor del 88% de sus bienes. Habrá que ver si se trata o no de uno de los habituales créditos que toman los funcionarios para justificar aumentos de la riqueza. En su momento, Mauricio Macri declaraba un préstamo de su amigo y exsocio Nicolás Caputo y Alberto Fernández, del empresario de seguros Héctor Martínez Sosa. En el caso de Adorni, le debe $20,6 millones a su madre, Silvia Pais; 7 millones a la contadora Victoria Cancio; 43 millones a la agente inmobiliaria Graciela Molina y 23 millones al sucesorio de Norma Zuccolo.

Karina Milei pegó un salto mayor en su patrimonio desde que entró a la función pública. Antes había tenido una gomería, un negocio de pastelería y colaboraba con las relaciones públicas de su hermano. Mas allá de las sospechas de coimas del 3%, está claro que pasó a tener un empleo estable y eso se reflejó en mayores depósitos en el banco. Su patrimonio pasó de $1,7 millones a 11 millones, un 569% más.

Caputo pasó de $2.307 millones a 11.851 millones, un 413% más. Su patrimonio se cotizó por la devaluación de diciembre de 2023, pero también por su habilidad para las inversiones financieras, que en un 99% las tiene en el exterior. En 2025, comenzó su campaña para que los argentinos saquen el dinero del colchón y lo lleven a los bancos argentinos. Habrá que ver si lo hizo él. A mediados de 2026 se conocerá su declaración jurada al 31 de diciembre de 2025.

Javier Milei también le ganó a la inflación en el primer año y 20 días de gobierno: su riqueza pasó de $54 millones a 206 millones, un 276%. Tiene US$20.000 en efectivo. En cambio, el canciller Pablo Quirno, que arrancó el Gobierno como secretario de Finanzas, mantuvo su patrimonio, que aumentó sólo a la par de la inflación, justo 173%, ni más ni menos, casi clavada su confesión de patrimonio: de $160 millones a 438 millones. Lo curioso es que repatrió el dinero que tenía en el exterior, el equivalente a $32 millones, pero ahora aún cuenta con fondos en efectivo fuera del sistema bancario, unos $77 millones. Se pierde de hacerlos rendir en una billetera virtual...

La otra integrante del gabinete que sigue allí es Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Ella contaba con $52 millones, casi lo mismo que Milei al inicio, y a fines de 2024 sumaba 78 millones, un 149% más. Pero al crecer menos que la inflación, se puede concluir que perdió patrimonio. Ya no junta más dólares en efectivo, como al principio de la gestión, pero lo llamativo es que cotiza un departamento suyo al mismo precio en pesos que antes de la devaluación de 2023. Magias de las declaraciones juradas patrimoniales.

AR/CRM