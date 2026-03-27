Repudio a un funcionario libertario que llamó a Mercedes Sosa “gorda comunista” y “un cáncer”

Una fuerte polémica se desató en Tucumán luego de que Enzo Ferreira, referente de La Libertad Avanza en la provincia y coordinador de Radio Nacional local, lanzara agravios contra Mercedes Sosa, una de las figuras más emblemáticas del folklore argentino. Las declaraciones generaron un inmediato repudio y motivaron una dura respuesta de su familia.

A través de sus redes sociales, el funcionario se refirió a la cantora fallecida en 2009 con expresiones como “gorda comunista” y aseguró que “esta gorda fue un cáncer”. Lejos de retractarse, defendió sus dichos al calificarlos como “humor negro” y una “descripción física e ideológica”.

La reacción no tardó en llegar. La periodista Maby Sosa, sobrina de la cantante, calificó los dichos como un “acto de profunda cobardía”, al tratarse de insultos dirigidos a una persona fallecida que no puede responder. “Es patético, terrible, violento y estigmatizante”, afirmó, al tiempo que cuestionó el uso del aspecto físico o de una enfermedad como forma de agresión.

En ese sentido, advirtió que el episodio trasciende lo personal y constituye “un ataque contra la cultura tucumana”, al recordar que Mercedes Sosa es la principal representante de la provincia a nivel internacional. “Les guste o no, ella siempre se presentó como tucumana con orgullo”, sostuvo.

La periodista también puso el foco en el rol institucional de Ferreira, al remarcar la contradicción de que ocupe un cargo en una emisora que lleva el nombre de la artista, ya que la denominación completa es Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. “Lo más desagradable es que esto venga de un funcionario público y, además, de la radio que se llama como ella”, señaló.

En la misma línea, cuestionó los criterios de designación en cargos públicos y denunció una falta de “ética” y “conocimiento”, al sostener que se prioriza a “influencers del odio”. Según planteó, este tipo de nombramientos contribuye a “denigrar la democracia” y a vaciar de contenido las instituciones.

Por su parte, Claudio Sosa, también sobrino de la cantante, expresó su indignación y vinculó los ataques con una larga historia de agresiones contra la figura de su tía. Recordó que durante la última dictadura fue incluida en listas negras y debió exiliarse, y sostuvo que los discursos actuales retoman esa lógica de estigmatización.

“No son nuevos estos insultos”, afirmó, y consideró que la vigencia de Mercedes Sosa genera “impotencia” en quienes buscan deslegitimar su legado. “Sigue siendo tan grande que no pueden borrarla”, agregó.