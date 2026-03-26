Causa $LIBRA: Novelli pidió anular el peritaje de su celular y denunció “accesos indebidos”

El empresario Mauricio Novelli, involucrado en la presunta criptoestafa $LIBRA que fue difundida en redes por el presidente Javier Milei, solicitó este jueves la nulidad del análisis técnico realizado sobre su teléfono celular. La defensa argumentó que el procedimiento presentó “fallas graves” y denunció accesos irregulares a la información del dispositivo.

El planteo fue presentado por su abogado, Daniel Rubinovich, quien cuestionó el peritaje llevado adelante por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal. Según sostuvo, el estudio carece de validez debido a irregularidades en la manipulación de la evidencia.

De acuerdo con la presentación judicial, una resolución administrativa (PER 171/2026) habría detectado “accesos indebidos” por parte de personal técnico. En ese marco, la defensa sospecha que un agente ingresó sin justificación a archivos específicos, los duplicó y los almacenó en un equipo propio, lo que habría comprometido la cadena de custodia.

El escrito señala que la “integridad, autenticidad y trazabilidad” del material analizado quedó afectada, lo que, a criterio de la defensa, invalida todo el contenido obtenido durante el peritaje. También cuestiona que el análisis se haya extendido a unos 812 gigabytes de información sin los controles adecuados, lo que habría implicado una “exploración general” sobre datos de la vida privada del empresario.

En esa línea, Novelli sostuvo que se incorporaron chats y archivos sin relación directa con el objeto de la investigación, lo que derivó en un volumen de información mayor al necesario. Por ese motivo, reclamó la nulidad total del procedimiento y pidió que el material sea descartado como prueba.

Además, el empresario exigió la realización de una auditoría externa que permita garantizar la transparencia del proceso y evitar nuevas filtraciones, como -según denunció- habría ocurrido con el informe técnico cuestionado.

La causa $LIBRA continúa en etapa de investigación, mientras la defensa de Novelli busca desacreditar una de las pruebas centrales del expediente.

Con información de la agencia NA