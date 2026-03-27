Por orden de la Justicia, la PSA buscó en la TV Pública documentación por la causa del viaje de Adorni a Punta del Este

En un nuevo avance de la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó este viernes en el edificio de la TV Pública con un oficio judicial.

El objetivo del procedimiento, ordenado por el juez federal Ariel Lijo, fue recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora Imhouse, perteneciente al periodista Marcelo Grandío, amigo de Adorni.

La causa busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.

El foco de la sospecha se originó tras un viaje privado a Punta del Este que Adorni compartió con Grandío. Según la hipótesis que maneja la fiscalía, y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se intenta establecer si el pago de dicho vuelo pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.

Fuentes judiciales confirmaron que el requerimiento de información no se limitó solo a los montos de los contratos, sino también a los mecanismos de control laboral. La Justicia solicitó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandío, para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si se trataba de una estructura de beneficios irregulares.

El broker Agustín Issin y su secretaria declararon que el vuelo de Adorni a Punta del Este lo reservó y pagó Grandio

El piloto y broker aeronáutico Agustín Issin se presentó este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa que investiga el viaje en avión privado a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La comparecencia se realizó ante el juez Ariel Lijo, en el marco de una investigación que busca esclarecer quién pagó efectivamente los vuelos. Este viernes, la secretaria de Issin, Vanesa Tossi, ratificó que el vuelo fue pagado por Grandio.

Issin, quien facturó el tramo de regreso desde Uruguay al aeropuerto de San Fernando, se presentó por voluntad propia. Declaró durante cuatro horas, confirmó que actuó como intermediario y aportó documentación. Además, dijo que el vuelo fue pagado por el periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete. Repitió lo que ya había explicado antes: “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”.

Sin embargo, esa versión choca con la postura pública de Adorni, quien en reiteradas oportunidades aseguró que el viaje fue abonado con dinero propio. “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”, afirmó el funcionario en una reciente conferencia de prensa, donde evitó dar detalles sobre las transacciones: “No tengo por qué explicar una transacción privada”.

La documentación incorporada al expediente agrega más interrogantes. Por un lado, figura una factura emitida por Issin por 3.000 dólares a nombre del periodista Marcelo Grandio, fechada el 9 de marzo, semanas después del viaje. Por otro, la empresa Alpha Centauri facturó el vuelo de ida a la productora Imhouse -vinculada a Grandio- por 4.830 dólares, monto que habría sido transferido en pesos.

Además, Issin reconoció haber adquirido un paquete de diez vuelos por 42.250 dólares a la misma compañía, lo que también quedó bajo análisis judicial. En paralelo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron un allanamiento en las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando, por orden del juzgado y a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

El caso se complejiza por las versiones cambiantes en torno al financiamiento del viaje. Grandio, quien compartió el vuelo de ida con Adorni y su familia, sostuvo en distintos momentos que el funcionario había pagado, que cada uno cubrió su parte e incluso que el dinero provenía del Estado. El regreso, en tanto, lo habría realizado por separado.

La causa se inició tras la difusión de un video en el que se ve al jefe de Gabinete junto a su familia abordando un avión privado. Desde entonces, la Justicia intenta reconstruir el circuito de pagos y determinar si existieron irregularidades.