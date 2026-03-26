Adorni bajo la lupa: declara el piloto por el vuelo privado a Punta del Este y crecen las dudas sobre quién lo pagó

El piloto y broker aeronáutico Agustín Issin se presentó este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa que investiga el viaje en avión privado a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La comparecencia se realizó ante el juez Ariel Lijo, en el marco de una investigación que busca esclarecer quién pagó efectivamente los vuelos.

Issin, quien facturó el tramo de regreso desde Uruguay al aeropuerto de San Fernando, se presentó por voluntad propia. Según explicó previamente, actuó como intermediario en la operación: “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”, sostuvo.

Sin embargo, esa versión choca con la postura pública de Adorni, quien en reiteradas oportunidades aseguró que el viaje fue abonado con dinero propio. “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”, afirmó el funcionario en una reciente conferencia de prensa, donde evitó dar detalles sobre las transacciones: “No tengo por qué explicar una transacción privada”.

La documentación incorporada al expediente agrega más interrogantes. Por un lado, figura una factura emitida por Issin por 3.000 dólares a nombre del periodista Marcelo Grandio, fechada el 9 de marzo, semanas después del viaje. Por otro, la empresa Alpha Centauri facturó el vuelo de ida a la productora Imhouse -vinculada a Grandio- por 4.830 dólares, monto que habría sido transferido en pesos.

Además, Issin reconoció haber adquirido un paquete de diez vuelos por 42.250 dólares a la misma compañía, lo que también quedó bajo análisis judicial. En paralelo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron un allanamiento en las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando, por orden del juzgado y a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

El caso se complejiza por las versiones cambiantes en torno al financiamiento del viaje. Grandio, quien compartió el vuelo de ida con Adorni y su familia, sostuvo en distintos momentos que el funcionario había pagado, que cada uno cubrió su parte e incluso que el dinero provenía del Estado. El regreso, en tanto, lo habría realizado por separado.

La causa se inició tras la difusión de un video en el que se ve al jefe de Gabinete junto a su familia abordando un avión privado. Desde entonces, la Justicia intenta reconstruir el circuito de pagos y determinar si existieron irregularidades.

Mientras tanto, Adorni rechazó cualquier acusación y denunció un supuesto intento de desestabilización interna: “No tengo nada que ocultar, es dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis hijos”, aseguró.

Con la declaración de Issin, el expediente suma una pieza clave en un rompecabezas atravesado por facturación cruzada, vínculos personales y versiones contradictorias que aún no logran cerrar.

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