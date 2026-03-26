Adorni tuvo guion de Santiago Caputo y omitió aclarar que compró el departamento en Caballito donde vive

La “guerra fría” entre Karina Milei y Santiago Caputo tuvo una tregua inesperada: la crisis de Manuel Adorni por sus escandalosos viajes en avión y las dudas sobre sus propiedades y patrimonio en general. El asesor todoterreno apareció este miércoles en la conferencia de prensa que brindó el jefe de Gabinete y en silencio siguió cómo el ministro coordinador desglosaba el guion que habían preparado durante el fin de semana largo: evitar respuestas comprometedoras, embarrar la cancha con comentarios secundarios y polemizar con los periodistas.

Adorni recurrió a Caputo luego de que la hermana del Presidente definiera darle un respaldo total al funcionario. Al asesor no le consultaron sobre qué hacer, sino cómo hacerlo: la idea de la conferencia no la aportó él, sino que fue algo “consensuado”, reconstruyó elDiarioAR de fuentes dentro de Balcarce 50.

La presencia de Caputo en la conferencia confirmó ese alineamiento con Adorni, que no se traduce en una reconciliación con Karina: la hermanísima fue la única que no apareció con el jefe de Gabinete. Recién varias horas después de la exposición del jefe de Gabinete se sacó una foto a solas con él y tuiteó: “Mi apoyo, intacto”. A Adorni sí lo habían acompañado varios ministros: Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación). Con cada uno de ellos se reunió Adorni uno a uno posteriormente para definir la nueva agenda parlamentaria del Gobierno.

“Con mi dinero hago lo que quiero”, “usted es apenas un periodista, no un juez”, “No tengo nada que esconder”, “hablar de mi familia me parece de una bajeza”, fueron algunas de las salidas que encontró Adorni en su intervención. Pero las omisiones fueron ensordecedoras: reconoció vivir en un departamento en Caballito que no está declarado y que ayer se supo que lo adquirió siendo funcionario, tampoco aclaró sobre la casa en el country Indio Cua a nombre de su mujer, Bettina Angeletti, y omitió dio precisiones sobre cómo pagó finalmente el viaje de unos US$9.000 que hizo en un jet privado a Punta del Este.

Según la mirada del Gobierno, la conferencia de Adorni cumplió su objetivo. “El objetivo de la conferencia fue comunicar los objetivos de la agenda legislativa”, apuntó un vocero presidencial, que entiende que el expediente Adorni no afectó “en la imagen” de Milei. Sin embargo, cada uno de los silencios de Adorni dicen aún más cosas.

El departamento de Caballito

Adorni reconoció en la conferencia que vive en Caballito, pero no quiso confirmar si ese inmueble le pertenece. El Registro de la Propiedad Inmueble lo desmintió por las suyas: el jefe de Gabinete es dueño, junto a su esposa, de un departamento en Miró al 500, según confirmó ayer La Nación. La compra no figura en ninguna de sus declaraciones juradas públicas, aunque Adorni lo justificó con un argumento formal: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”. El departamento fue publicado en venta en 2024 con dos precios: US$295.000 y US$340.000, según registró el periodista de elDiarioAR Sebastián Lacunza.

Se trataría de un semipiso de 150 m² cubiertos, con 4 ambientes, balcón al frente, cohera y baulera. “Muy bueno; hermoso”, rezaba el aviso inmobiliario de 2024.

Lo llamativo es que tampoco vendió su anterior vivienda, en la calle Asamblea al 900, en Parque Chacabuco –ese departamento apareció publicado en el sitio Zonaprop– ni su otra propiedad en La Plata, que también sigue inscripta a su nombre. En apenas dos años de gestión pasó de dos inmuebles declarados a por lo menos tres, que serían cuatro si se suma la de un country adquirida por su esposa.

La casa en Indio Cua

En noviembre de 2024, Angeletti compró la unidad funcional 380 del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. En el registro bonaerense quedó constancia de que al momento de la operación estaba casada con Adorni. Las expensas del inmueble superan los $699.000 mensuales. El jefe de Gabinete no incluyó esa propiedad en la declaración jurada pública de 2024 ante la Oficina Anticorrupción, ni explicó si la volcó en el anexo reservado –que requiere un pedido especial ante el Ministerio de Justicia para acceder– ni, sobre todo, de dónde salió el dinero para comprarla.

La supuesta casa de Martínez

Un tercer inmueble también genera dudas: vecinos de una propiedad en Martínez dijeron haber visto a Adorni con frecuencia por allí. El funcionario no aclaró si tiene algún vínculo con esa casa. Su única respuesta fue que la mención de ese inmueble “es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno”. No hubo más detalles.

Los ingresos de su esposa

Angeletti se presenta como especialista en coaching organizacional. En julio de 2024, seis meses después de que Milei asumiera, fundó +BE, una consultora. Hasta fines de 2024 facturaba como monotributista; a comienzos de 2025 pasó a estar inscripta como autónoma. Adorni podría alegar que las compras de su grupo familiar se financiaron con los ingresos de ella, pero no lo dijo ni aportó ninguna explicación al respecto. Angeletti también tiene a su nombre un departamento en Parque Avellaneda –en Bragado al 4700– y otra propiedad en el partido de Morón.

La declaración jurada

La última DDJJ disponible de Adorni, presentada en agosto de 2025 ante la Oficina Anticorrupción y correspondiente al ejercicio 2024, refleja un patrimonio que incluye dos inmuebles, dos autos, más de $2,4 millones en efectivo en el país, unos US$42.500 también en efectivo y una cuenta de ahorro en Estados Unidos con algo más de US$6.200. Entre sus pasivos declaró deudas con particulares que, convertidas a pesos, superaban los $20 y $23 millones respectivamente –montos que según publicaciones de El Destape corresponderían a préstamos de su madre y de una familiar jubilada de 95 años– y además dos créditos hipotecarios.

La declaración correspondiente a 2025, el año en que fue candidato a legislador porteño y luego ascendió a jefe de Gabinete, aún no fue presentada: el plazo vence a mediados de este año. Será esa DDJJ la que deberá reflejar, entre otras cosas, el departamento de Caballito, la casa en Indio Cua y el eventual auto nuevo. Por ahora, hay más preguntas que respuestas.

El viaje a Punta del Este

El detonante de toda la crisis fue un video que mostró a Adorni, su mujer, sus dos hijos y el periodista Marcelo Grandio subiendo a un jet privado durante el fin de semana largo de Carnaval rumbo a Punta del Este. Los vuelos se contrataron con la empresa Alpha Centauri S.A.: el de ida costó unos 4.830 dólares y fue facturado a Imhouse, la productora de Grandio, que tiene contratos con la TV Pública. El de vuelta formó parte de un paquete de diez viajes por 42.250 dólares, abonados en efectivo según la factura, que quedó a nombre de un broker de vuelos privados. Ese broker aclaró que quien reservó y pagó fue Grandio. Adorni insistió en que pagó su parte, pero no presentó ningún comprobante. Grandio, por su parte, cambió su versión al menos tres veces.

Las causas judiciales

Adorni acumula al menos tres expedientes activos en Comodoro Py, cada uno con su propio objeto. El primero, ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, investiga quién pagó realmente el viaje a Punta del Este: la semana pasada se ordenaron el levantamiento del secreto fiscal de Imhouse, el secreto bancario de esa productora y un pedido de informes a ARCA para rastrear los vínculos financieros entre Grandio, Adorni y Angeletti.

El segundo tramita ante el juez Daniel Rafecas, con la investigación delegada en la fiscal Alejandra Mángano: el foco está en el viaje oficial a Nueva York en el que la esposa de Adorni subió al avión presidencial, y Mángano ya requirió a la Secretaría General de la Presidencia –a cargo de Karina Milei– el listado completo de pasajeros de ese vuelo.

El tercero, que quedó radicado en el juzgado de la jueza María Servini a partir de una denuncia de Pagano por enriquecimiento ilícito, apunta directamente a la casa en Indio Cua y a la evolución patrimonial del funcionario: la jueza analiza si corresponde acumular ese expediente con alguno de los otros.

En todos los casos, los delitos investigados van desde malversación de caudales y abuso de autoridad hasta enriquecimiento ilícito, figuras que en el Código Penal prevén penas de hasta diez años de prisión. La estrategia de Adorni ante la prensa fue invocar esas causas para no dar precisiones, alegando que dar detalles podría “entorpecer” la investigación.

MC