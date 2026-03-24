Adorni retoma su agenda en medio de la polémica y suma presión tras el pedido de renuncia de Márquez

En un colosal intento por aparentar normalidad en la gestión frente a las versiones sobre su continuidad, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomará su agenda tras días de ausencia y dará este miércoles a las 11 a.m. una conferencia de prensa con preguntas abiertas.

La actividad se inscribe en una estrategia del Gobierno para mostrar iniciativa y reordenar la agenda política luego de la polémica generada por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Estados Unidos y una denuncia por enriquecimiento ilícito. En paralelo, el funcionario mantendrá durante toda la semana una serie de reuniones individuales con ministros y dirigentes, con el objetivo de exhibir funcionamiento pleno del gabinete.

Agenda y respaldo en el oficialismo

Según fuentes oficiales, Adorni reanudará el esquema de encuentros mano a mano con funcionarios Justicia, Economía, Seguridad y Capital Humano, y participará además de actividades junto al presidente Javier Milei.

El cronograma busca enviar una señal hacia adentro y hacia afuera del Gobierno en un contexto en el que la Casa Rosada descarta cambios en el gabinete, pese a la circulación de nombres para un eventual reemplazo. Entre ellos se mencionaron a Sandra Pettovello, Martín Menem y Federico Sturzenegger, aunque desde el oficialismo niegan que exista una decisión en ese sentido.

En esa línea, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantiene su respaldo al funcionario y apuesta a que la controversia pierda centralidad en la agenda pública. Sin embargo, en distintos sectores del oficialismo reconocen en privado que Adorni quedó “golpeado” por la situación.

Cuestionamientos y desgaste político

La polémica se originó a partir de la inclusión de su esposa en un viaje oficial a Estados Unidos y se amplió con la difusión de un traslado privado a Punta del Este y versiones sobre bienes no declarados. En paralelo, en el Congreso crecieron los pedidos de informes y cuestionamientos por su ausencia en la presentación del informe de gestión, como establece la Constitución.

En ese contexto, la continuidad de Adorni quedó bajo discusión, tanto por el impacto político de los episodios como por su manejo comunicacional. Dentro del oficialismo, algunos sectores comenzaron a expresar reparos, aunque en su mayoría de manera reservada.

Márquez pide la renuncia y profundiza la presión

El cuestionamiento más explícito llegó de parte del escritor Nicolás Márquez, biógrafo del presidente, quien pidió públicamente la renuncia del jefe de Gabinete y se convirtió en una de las primeras voces del espacio libertario en hacerlo.

“No le está haciendo bien al Gobierno su permanencia, independientemente de que sea culpable o no”, sostuvo. Y agregó que Adorni debería tener “un gesto de grandeza” para evitar mayores costos políticos.

Márquez también cuestionó su desempeño frente a la prensa: “Se contradijo, no estuvo seguro, no fue convincente”, afirmó, y advirtió que en gobiernos no peronistas “el electorado es muy duro”.

Aunque relativizó la gravedad de los hechos en comparación con gestiones anteriores, consideró que las polémicas “eclipsan” al Gobierno y afectan su imagen.

Mientras tanto, la mesa política del oficialismo prevé retomar reuniones para avanzar en la agenda legislativa, con proyectos vinculados a reformas penales y defensa de la propiedad privada. El objetivo es reencauzar la gestión y dejar atrás el impacto de la crisis.