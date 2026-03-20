Un piloto del empresario Costantini afirma que Grandio pagó el vuelo de Adorni desde Punta del Este

El círculo sobre el viaje a Punta del Este de Manuel Adorni parece cerrarse.

La factura del tramo de regreso del 17 de febrero pasado fue emitida a nombre de Agustín Issin, un piloto que trabaja a sueldo para la firma Consultatio, de Eduardo Costantini, y además vende vuelos por su cuenta.

Como informó este diario, la ida desde el aeropuerto de San Fernando a Laguna del Sauce, en Punta del Este, fue facturada por el operador de vuelos Alpha Centauri a la productora Imhouse, del amigo de Adorni Marcelo Grandio, por US$4.830. La ruta del regreso, el 17 de febrero por la tarde, fue contratada al mismo operador por Agustín Issin, como parte de un paquete de diez vuelos por US$42.000.

En diálogo con elDiarioAR, el piloto privado de Costantini informó que él, en un negocio independiente, sin vinculación con Consultatio, actúa como broker de vuelos. Es decir, vende tramos aéreos y recibe una comisión de las empresas operadoras dueñas de los aviones, como Alpha Centauri. La función es habitual en el mercado de la aviación privada.

En ese punto, la versión del piloto —que no fue quien operó los vuelos de Adorni— es coincidente con la que dio el propio Costantini a este diario. El empresario afirmó que Issin es uno de sus tres pilotos registrados a sueldo en Consultatio, y que no tenía conocimiento de su actividad como broker.

Costantini, dueño de emprendimientos inmobiliarios como Nordelta y edificios de alta gama, el museo Malba y la firma financiera Consultatio, dijo no haberse encontrado nunca con Adorni y sólo haber visto una vez a Javier Milei. “No tengo vínculo habitual con funcionarios del Gobierno”, afirmó quien fue listado este año como fortuna número 2.858 en el mundo y quinta en Argentina (Forbes).

En cualquier caso, el viaje de Adorni sigue dejando varios cabos sueltos. Por un lado, se sabe que el jefe de Gabinete mintió cuando dijo que el vuelo sólo había costado US$3.600 o US$3.800 dólares. Las facturas indican que, entre los US$4.830 de ida y los US$4.200 de vuelta, la suma ascendió a US$9.000, de los cuales Grandio se hizo cargo de US$800, correspondientes a su asiento de ida (no regresó con los Adorni).

En el expediente que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita figura la factura emitida a nombre de Imhouse y el regreso, con Issin como destinatario. Éste dice tener la factura de su subventa a Grandio y está dispuesto a aportarla al expediente.

La fecha de la factura informada por Issin no es neutra: 9 de marzo, unas tres semanas después de concretado el vuelo. Ese día, el periodista Carlos Pagni deslizó en su editorial de La Nación + que Adorni había viajado a Punta del Este en un avión privado

El piloto y broker de vuelos indicó que una colaboradora recibió en febrero un llamado de Grandio, el periodista acomodado por su exsocio Adorni en la TV Pública, para contratar el vuelo de regreso, y que le hizo una oferta. No le cobró US$4.200, sino US$3.000.

La fecha de la factura informada por Issin no es neutra y despierta sospechas: 9 de marzo, unas tres semanas después de concretado el vuelo. Ese día, el periodista Carlos Pagni deslizó en su editorial de La Nación+ que Adorni había viajado a Punta del Este en un avión privado, en otro signo de una vida dispendiosa, incoherente con sus ingresos. A esa altura, ya se había desatado el revuelo por la inclusión de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, en la comitiva presidencial que visitó Nueva York para la denominada Argentina Week.

Dos días después de lanzada la versión de Pagni, elDiarioAR informó día y horarios de los vuelos en el Hondajet de Alpha Centauri, la matrícula LV-HWA, los pasajeros, las declaraciones juradas de ingreso y egreso y el costo. Partieron cuatro Adorni y Grandio a la ida, y sólo la familia del jefe de Gabinete a la vuelta.

SL/MC

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