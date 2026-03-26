Adorni recibió un aumento del 100% en su sueldo y ya cobra $7 millones

Manuel Adorni cobra ahora $7 millones por mes. El dato, confirmado a elDiarioAR por fuentes dentro de la Casa Rosada, representa una suba de aproximadamente el 100% respecto de lo que percibía antes de la recomposición salarial que Javier Milei formalizó a comienzos de año. El aumento se conoce en el peor momento político del jefe de Gabinete, quien enfrenta tres causas judiciales abiertas en Comodoro Py y acumula preguntas sin respuesta sobre su evolución patrimonial.

El incremento quedó formalizado a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La norma alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos salarios permanecían congelados desde diciembre de 2023. El aumento no tiene carácter retroactivo y no abarcó al presidente Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Antes del decreto, los ministros cobraban $3.584.006 y los secretarios $3.282.709. Con el aumento, los ministros pasaron a percibir cerca de $6.970.000 mensuales en bruto. En el caso de Adorni como jefe de Gabinete, que tiene jerarquía superior, la cifra que circula en Balcarce 50 llega a los $7 millones.

El contraste con el salario mínimo y la inflación

El aumento de Adorni contrasta de manera elocuente con lo que vivieron el resto de los trabajadores durante la gestión Milei. La inflación acumulada en 2025 llegó al 31,5%, según el INDEC. Si se suman los dos años de gestión, la inflación de 2024 fue de 117,8%, lo que implica que desde diciembre de 2023 los precios acumularon una suba de más del 170% —contra la cual los sueldos de los funcionarios estuvieron completamente congelados—.

En ese mismo período, el salario mínimo, vital y móvil acumuló durante todo 2025 apenas un 19,69% de ajuste, un porcentaje que —según reconocieron los propios considerandos oficiales— queda “muy por debajo de la inflación registrada en el mismo período”. En diciembre de 2025, el salario mínimo fue de $334.800 y acumuló una caída real del 34,3% desde noviembre de 2023. Adorni, en cambio, de un día para el otro duplicó su ingreso.

En los días previos a la firma se habló de una recomposición que podía oscilar entre el 60% y el 100%, aunque la normativa no precisó los montos que comenzarían a percibir los funcionarios. El decreto también incorporó una cláusula de resguardo: en caso de déficit fiscal financiero acumulado, los sueldos quedarían automáticamente congelados. Este jueves cerca de Adorni se confirmó el dato de su nuevo sueldo, apenas poco después de la conferencia de prensa que dio con un fuerte cruce con los periodistas acreditados.

Para justificar la medida, el Ejecutivo sostuvo en su momento que “resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado Nacional cuenten con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.

El timing del aumento

La confirmación del nuevo salario de Adorni llega en un momento de máxima exposición para el funcionario. De hecho la reunión de Adorni con la senadora Patricia Bullrich también generó un debate inesperado en las redes.

Cuando el jefe de Gabinete publicó una selfie con ella para mostrar el diálogo político, lo que se volvió viral no fue el mensaje sino el detalle que apareció en su muñeca: un reloj que varios usuarios se pusieron a identificar en tiempo real. El periodista Fernando Soriano le preguntó a Grok —la inteligencia artificial de X— qué modelo era y cuánto valía. La respuesta fue categórica y se confirmó en tres rondas de consultas ante los intentos de otros usuarios de refutarla: se trata de un Rolex Datejust de acero inoxidable con brazalete Jubilee, bisel acanalado y dial claro. Precio en el mercado secundario actual: entre 9.000 y 14.000 dólares. El hilo acumuló casi medio millón de visualizaciones en pocas horas.

Desde que hace dos semanas trascendió que viajó con su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York y que antes había viajado en un jet privado a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, la acumulación de revelaciones sobre el patrimonio de Adorni no se detuvo.

Los vuelos privados se contrataron con la empresa Alpha Centauri S.A.: el de ida costó unos 4.830 dólares y fue facturado a Imhouse, la productora de Grandio, que tiene contratos con la TV Pública. El de vuelta formó parte de un paquete de diez viajes por 42.250 dólares, abonados en efectivo según la factura.

Este jueves la causa judicial por el vuelo dio un paso concreto. El piloto y broker aeronáutico Agustín Issin se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo ante el juez Ariel Lijo. Issin, quien facturó el tramo de regreso desde Uruguay al aeropuerto de San Fernando, se presentó por voluntad propia.

Adorni reconoció en conferencia de prensa que vive en Caballito, pero no quiso confirmar si ese inmueble le pertenece. El Registro de la Propiedad Inmueble lo desmintió: el jefe de Gabinete es dueño, junto a su esposa, de un departamento en Miró al 500. La compra no figura en ninguna de sus declaraciones juradas públicas. El propio funcionario lo justificó con un argumento formal: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”.

Se trataría de un semipiso de 150 m² cubiertos, con 4 ambientes, balcón al frente, cochera y baulera, que fue publicado en venta en 2024 con dos precios: US$295.000 y US$340.000. Lo que no explicó Adorni es de dónde salió el dinero para comprarlo.

El apartamento de Caballito no es el único activo con preguntas pendientes. En noviembre de 2024, la esposa de Adorni compró una unidad funcional en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Las expensas del inmueble superan los $699.000 mensuales. El jefe de Gabinete no incluyó esa propiedad en la declaración jurada pública de 2024 ante la Oficina Anticorrupción.

Tampoco vendió su anterior vivienda en la calle Asamblea al 900, en Parque Chacabuco, ni su otra propiedad en La Plata. En apenas dos años de gestión pasó de dos inmuebles declarados a por lo menos tres, que serían cuatro si se suma la del country adquirida por su esposa.

La última DDJJ disponible de Adorni, presentada en agosto de 2025 ante la Oficina Anticorrupción y correspondiente al ejercicio 2024, refleja un patrimonio que incluye dos inmuebles, dos autos, más de $2,4 millones en efectivo en el país, unos US$42.500 también en efectivo y una cuenta de ahorro en Estados Unidos con algo más de US$6.200. Entre sus pasivos declaró deudas con particulares que, convertidas a pesos, superaban los $20 y $23 millones respectivamente —montos que según publicaciones de El Destape corresponderían a préstamos de su madre y de una familiar jubilada de 95 años.

La declaración correspondiente a 2025, el año en que fue candidato a legislador porteño y luego ascendió a jefe de Gabinete, aún no fue presentada: el plazo vence a mediados de este año. Será esa DDJJ la que deberá reflejar, entre otras cosas, el departamento de Caballito y la casa en Indio Cua.

MC