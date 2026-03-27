Milei se reúne con un Adorni cada vez más jaqueado por las denuncias y sospechas

El presidente Javier Milei encabezará este viernes una actividad junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un gesto político que busca reforzar la imagen del funcionario en medio de la controversia por sus viajes al exterior. El encuentro se dará desde las 11.30 en la inauguración de un nuevo Centro de Formación de Capital Humano en el barrio porteño de La Paternal.

Pero previamente, a las 11 el mandatario mantendrá una reunión con Adorni en un encuentro que, según fuentes oficiales, forma parte de una serie de señales de respaldo tras semanas en las que el ministro coordinador quedó en el centro de la agenda pública por la investigación judicial sobre su patrimonio y el financiamiento de sus vuelos a Uruguay junto a su familia.

La aparición conjunta se dará luego de que Adorni intentara cerrar la polémica con una conferencia de prensa en la que aseguró estar a disposición de la Justicia y consideró que el tema no tendrá nuevos capítulos. En su entorno sostienen que “ya se explicó todo lo que era necesario aclarar” y que ahora el foco debe estar puesto en la gestión.

Sin embargo, la causa judicial sumó en las últimas horas un elemento relevante. El piloto Agustín Issin, quien facturó el vuelo privado que el funcionario realizó desde Punta del Este, declaró ante el juez federal Ariel Lijo en Comodoro Py. Según consta en el expediente, el testigo aseguró que el pago del traslado estuvo a cargo de Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo de Adorni.

Por otra parte, durante la tarde de este jueves, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentaron en los estudios de la TV Pública para secuestrar los contratos que Marcelo Grandio mantiene con la señal. La medida forma parte de la investigación que busca determinar si existieron irregularidades en su contratación o si el pago de los vuelos podría encuadrarse como una presunta dádiva.

De acuerdo con la investigación, Issin adquirió el paquete de vuelos el 9 de febrero. El viaje se realizó en un avión HondaJet, matrícula LV-HWA, contratado a la empresa Alpha Centauri S.A. elDiarioAR reveló que esos vuelos tuvieron un costo de US$9.000, un valor distinto al que declararon públicamente los involucrados.

La Justicia busca determinar si el pago realizado por Grandio podría encuadrarse como una dádiva o un eventual intercambio de favores, en función de su rol en la TV Pública, vínculo que, según trascendió, ya no mantiene.

Qué declaró el piloto sobre el viaje desde Punta del Este

La declaración del piloto ante el fiscal Gerardo Pollicita aportó nuevos detalles sobre la contratación de los vuelos privados vinculados al jefe de Gabinete y permitió reconstruir aspectos clave de la operatoria comercial detrás del traslado.

Según indicaron fuentes judiciales a elDiarioar, el testimonio dejó en claro que la contratación no se trató de una operación aislada, sino que se enmarcó dentro de una relación comercial previa. Issin explicó que trabajaba de manera habitual con la firma Alpha Centauri S.A., con la que ya mantenía acuerdos para la compra de paquetes de vuelos hacia Punta del Este. En esa línea, señaló que Marcelo Grandio ya había requerido sus servicios en otras oportunidades, aunque aclaró que no era uno de sus principales clientes, sino un contacto frecuente.

Uno de los puntos centrales de la declaración estuvo vinculado a la factura de 3.000 dólares correspondiente al tramo de regreso. El piloto sostuvo que ese monto no reflejaba el valor original del vuelo, sino el saldo final tras una reducción acordada. De acuerdo con su explicación, el precio base del regreso era de 4.800 dólares, pero se aplicó un descuento a partir del uso de plazas vacías —conocidas en el sector como “empty leg”—. En su declaración, detalló que se descontaron US$1.200 por dos asientos vacantes en el vuelo del 12 de febrero y otros 600 dólares por una plaza libre en el tramo del 17 de febrero, lo que derivó en el monto final facturado.

En relación con la forma de pago, el testigo estableció diferencias entre ambos tramos. Sobre el vuelo de ida, indicó que fue facturado directamente entre la empresa aérea y la firma contratante, y abonado mediante transferencia bancaria, aunque aclaró que no pudo precisar en ese momento el monto exacto y que debía corroborarlo. En cambio, respecto del regreso, afirmó que los 3.000 dólares fueron pagados en efectivo a través de un tercero, en una operación que, según dijo, fue coordinada mediante mensajes y audios de WhatsApp que aseguró conservar.

Otro aspecto abordado fue la emisión de la factura correspondiente al tramo de vuelta, que se realizó varias semanas después del vuelo. El piloto explicó que la demora no respondió a una modificación del servicio ni a una nueva contratación, sino a que se encontraba de viaje y la confeccionó al regresar. Asimismo, señaló que la constancia del pago no fue un recibo formal, sino un mensaje en el que se informaba la recepción del dinero.

Por último, Issin indicó que no le consta que Adorni haya utilizado sus servicios en otras oportunidades previas.

Adorni y el álbum de figuritas con funcionarios

En paralelo, el Gobierno puso en marcha una estrategia de “control de daños” para amortiguar el impacto político del caso. La hoja de ruta oficial contempla mostrar a Adorni activo, con agenda de gestión y protagonismo en actividades públicas, mientras el resto de los funcionarios reduce su exposición mediática en los próximos días.

En esa línea, el jefe de Gabinete intensificó su agenda de reuniones. El jueves recibió a Patricia Bullrich, en un encuentro que buscó disipar tensiones internas tras la falta de respaldo explícito en el inicio de la polémica. También mantuvo reuniones con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y con el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La agenda continuará con encuentros previstos con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el marco de una estrategia orientada a correr el foco de la discusión mediática y reposicionar al funcionario en el terreno de la gestión.

El acto de este viernes en La Paternal también tendrá un componente simbólico. El Centro de Formación de Capital Humano que se inaugurará está orientado a la capacitación técnica de trabajadores, con convenios con empresas y certificaciones oficiales para facilitar la inserción laboral. En esa línea, el pasado 25 de febrero Pettovello firmó acuerdos con compañías como Motorarg e ImpexPro para fortalecer este tipo de iniciativas.

La postal conjunta entre Milei, Adorni y Pettovello, a la que se sumará el respaldo político de Karina Milei, buscará marcar el cierre de una semana atravesada por la polémica, que aún no termina.

JIB/MC