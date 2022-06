Caso Villa: una mujer relató que sufrió abusos la misma noche de la denuncia que hizo la ex pareja

Una mujer describió que fue atacada por el el jugador de Boca Sebastián Villa la misma noche en la que Tamara Doldán denunció abuso sexual. Hoy se conoció la declaración testimonial de una joven que estuvo en el country Venado II, de Canning, la noche del 26 de junio de 2021. “En un momento me arrancó la bombacha. Le decía que no, pero él seguía. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien me apoyaba, no llegó a penetrarme porque yo me corría”, afirmó la mujer. “Se bajó los pantalones y se subió encima”, agregó. Su relato como testigo forma parte de la causa por “abuso sexual con acceso carnal” contra el jugador que impulsa Doldán.

“Me agarró del brazo y de dos empujones me metió a la pieza, fueron dos segundos. Cerró la puerta. Me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta”, explicó la mujer ante la fiscal Vanesa González, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Esteban Echeverría, que impulsa la investigación. Declaró la semana pasada porque su nombre quedó registrado en el libro de visitas del country. Contó que llegó al lugar junto a una compañera para “hacer presencia” luego de terminar su trabajo en el boliche ‘Kapital’, en San Telmo, a pedido del guardaespaldas del jugador, apodado “Vikingo”. “También estaba la novia ( de Vikingo). Él le dijo a ella que los jugadores de Boca estaban ahí y que necesitaban presencia y que nos pagaban el Uber. Eran cerca de la 1 de la mañana, porque era pandemia y cortaban temprano los boliches”, detalló en la sede judicial.

El relato de la joven de 22 años coincide con la denuncia de Doldán, que en su declaración indicó que cuando salió de la habitación en la que sufrió los abusos, había un grupo de mujeres en el living. Describió que la vió en el lugar y tambiién que Villa tuvo relaciones sexuales con otra mujer en la cocina de su casa.

Cuando Villa regresó al living, la mujer le pidió una camiseta de Boca y ahí fue cuando la encerró en la habitación e intentó abusarla. “Sebastián me dijo que había una en la habitación. Me agarró del brazo y de dos empujones me metió, fueron dos segundos. Cerró la puerta y me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta. Me quería besar, yo me quería correr y él me besaba igual en la boca”, declaró.

“En un momento me arrancó la bombacha. Le decía que no, pero él seguía. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien me apoyaba, no llego a penetrarme porque yo me corría”, relató. Su testimonio es una de las nuevas medidas de prueba que la fiscal incluyó a la causa luego de que el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazara el pedido de detención de Villa.

Tras la consulta de la fiscal González, la mujer desistió de hacer la denuncia para evitar tener problemas laborales La testigo comentó que conocía a Villa de una fiesta anterior para la que también fue contratada. El próximo jueves la fiscal indagará a Villa por la denuncia de Doldán.

Paralelamente, el delantero colombiano será juzgado en septiembre por lesiones y amenazas contra su expareja, Daniela Cortés, quien lo denunció por las agresiones que sufrió en abril del 2020. Se trata de la primera denuncia contra el deportista colombiano y el juicio se realizará el 19 y el 21 de septiembre en el juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos. Aquí también instruye la causa la fiscal González.

CDB / MG Con información de la Agencia Télam