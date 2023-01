Cercanía del hogar y reputación académica, la diferencia a la hora de elegir entre escuela pública y privada

¿Cómo eligen las familias las escuelas para sus hijos e hijas?, ¿Valoran las mismas características cuando se trata de gestión pública y privada?. Un estudio indica que aquellas que optan por las escuelas públicas valoran la cercanía al hogar, mientras que en el segundo caso buscan reputación académica y propuesta pedagógica. Sin embargo, ambos grupos consideran que las buenas referencias del equipo de docentes y directivos es importante al momento de definir la institución educativa.

La mitad de las familias cree que la educación en Argentina no es buena, pero el 90% valora la de sus hijos

Más

Según el informe “¿Qué priorizan las familias al elegir la escuela de sus hijos?” realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, el 63,1% de las familias que mandan a sus hijos a la escuela estatal prioriza la cercanía, mientras que el 50,9% de las que optan por la privada buscan reputación académica. Un punto en común es el segundo criterio de selección: ambas buscan buenas referencias y compromiso por parte de la dirección de la escuela y del cuerpo docente: un 46,7% para las escuelas públicas y un 42,8% para las privadas. El estudio está basado en la Encuesta Nacional Escolar (ENE) y participaron 500 madres de todo el país con hijos en la escuela primaria.

La investigadora en Educación de FLACSO Argentina Sandra Ziegler considera que para analizar estos datos es importante tener en cuenta que en varias provincias la cercanía al hogar es uno de los criterios para la asignación de vacantes públicas. “Es un criterio para la distribución de las vacantes. Ese dato no puede ser analizado sin considerar este requisito. En lo estatal, mayoritariamente, no hay una búsqueda revisando la propuesta pedagógica de la escuela aunque sí se consideran características del equipo docente y de los directores”, dijo la coautora del informe junto a Gabriela Catri y Eugenia Orlicki del Observatorio de Argentinos por la Educación.

La investigadora consideró que la elección está vinculada a criterios socioculturales más que a cuestiones de poder adquisitivo. “La educación privada abarca un espectro social bastante amplio, no está exclusivamente orientada a los sectores más altos. Hay escuelas privadas orientadas a sectores medios o, por ejemplo, parroquiales de cuotas muy bajas que llegan a sectores de menor poder adquisitivo. Más que un corte que por capacidad económica, están las preferencias y orientaciones más de corte social y sociocultural”, explicó en diálogo con elDiarioAR.

Gabriela Catri detalló que las diferencias se dan en los criterios de selección, pero no en las expectativas. Ahí hay coincidencias. Casi 7 de cada 10 madres (de gestión estatal o privada) hacen referencia a que la escuela les permite encontrar aprendizajes esperados, mientras que 6 de cada 10 madres esperan que la escuela prepare a sus hijos e hijas para seguir estudiando. “Se ve claramente que en las expectativas nos da parecido para ambas opciones. Acá no hay diferencia entre estatal y privada. Las divergencias empiezan a aparecer en el mecanismo de selección o en las cuestiones que se tienen en cuenta y que se valorizan para elegir una escuela”, afirmó en diálogo con este diario.

“Sobre las demandas generales de la educación no hay mucha diferencia. Ambos valoran los aprendizajes y que la escuela permita seguir estudiando. Cuando aparecen los problemas, se ven las mayores diferencias, Los reclamos por infraestructura y por falta de recurso se hacen muchos más fuertes en aquellos que mandan a sus hijos a escuelas de gestión estatal”, agregó. En cuanto a las complicaciones, las madres de escuela estatal hacen referencia a la falta de recursos (39,2%) y problemas de infraestructura (31,7%). Una situación diferente a lo que viven las de la privada, que en el 38,7% de los casos consideran que la escuela no enfrenta ningún problema. Solo un 12,1% destaca problemas de infraestructura.“Es llamativo que en el sector privado hay niveles de conformidad muy altos, las madres no observan problemas. Aparece un contraste muy grande entre ambos sectores. El sector privado mira otras variables a la hora de seleccionar y eso arroja mayor conformidad en relación con la propuesta de la escuela”, analizó Ziegler.

Las principales diferencias entre las demandas tienen que ver con considerar a la escuela como un espacio de socialización y encuentro con pares: el 55% de las familias de la privada lo considera de ese modo, mientras que solo el 39% de la estatal. “Estas familias del sector estatal apuestan en menor medida a la escuela como un espacio de socialización o de búsqueda de determinadas experiencias para sus hijos porque, quizás, la socialización pasa por otros espacios. En el caso de los que eligen escuela privada ponen mucha más atención en esa variable y en el tipo de proyecto y propuesta escolar”, describió la investigadora de FLACSO. También hay discrepancias en cuanto al rol de la escuela para preparación para el mundo laboral: el 55% de las familias de la privada lo considera así, mientras que el número desciende al 48% en las de la estatal. En cuanto a la adquisición de disciplina, la diferencia se achica: el 46% privada y 40% en la estatal.

CDB/MG