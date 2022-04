Investigan una denuncia por abuso sexual a una adolescente de 14 años en Pinar de Rocha

Una adolescente de 14 denunció haber sido abusada en Pinar de Rocha, uno de los boliches más emblemáticos del conurbano bonaerense, según confirmó Javier Baños, abogado de la familia en diálogo con elDiarioAR.

Baños aseguró que los exámenes médicos constataron “lesiones y señales inequívocas por lo que podemos decir que el abuso está confirmado”.

El abuso habría ocurrido el sábado por la noche, cuando la adolescente fue a bailar con varias amigas de la misma edad. Según contó la mamá en declaraciones a TN, la joven tomó alguna bebida que la hizo perder el conocimiento. Fue recién al otro día, cuando se despertó en su casa que vio que tenía la ropa manchada con sangre. De inmediato, la mamá la llevó al Sanatorio Güemes, en el barrio porteño de Palermo, donde la ayudaron a realizar la denuncia a la línea 137.

El abogado de la familia le dijo a elDiarioAR que se desconoce si la intoxicación fue solo con bebidas alcohólicas o con otras sustancias, y agregó que el boliche Pinar de Rocha -ubicado en Rivadavia al 14.700, en Ramos Mejía- será denunciado “en su debido momento por las diversas fallas en la seguridad” .

“Seguramente las acciones civiles recaerán sobre Pinar de Rocha, no es posible que permitan el ingreso a menores y también que puedan acceder a bebidas alcohólicas”, agregó.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecina 14 A de la Policía de la Ciudad por la madre de la adolescente y se le dio intervención a la fiscalía en lo Criminal y Correccional 58, fiscal Jorge Fernández, aunque se espera que en las próximas horas las actuaciones pasen al Departamento Judicial Morón, con jurisdicción en Villa Sarmiento, lindante a Ramos Mejía, señaló Télam.

“Ayer me comuniqué con la doctora Barroso, que es la fiscal general adjunta de Morón, y prestó todo tipo de colaboraciones. Ya hice un pedido formal para que se libre un oficio inhibitorio y se remitan las actuaciones con la mayor brevedad posible a los jueces naturales, que son del departamento judicial de Morón”, señaló hoy el abogado.

Además, aclaró que “aún si (la víctima) hubiera dado su consentimiento, ese consentimiento está viciado”, debido a la presencia de bebidas alcohólicas y a la edad de la adolescente.

En tanto, la madre de la joven señaló que su hija se encuentra en tratamiento con “retrovirales, infectólogos, psicólogos y reposo en casa”, y agregó que en su familia se encuentran “todos destrozados”.

“En este momento está de reposo y no entiende nada, no quiere que la miremos ni que la rocemos. Me tomé los días necesarios para estar con ella, lo que quiero es que esto no le pase a nadie más”, declaró.

Luego aseguró que su hija estaba “en un VIP” del boliche junto a sus amigas: “Había mucha gente y de la misma edad de mi hija y de un año más, porque son conocidas”.

“Esperemos que esto llegue a la justicia y no haya más menores en boliches donde no pueden manejar esto. Hoy me toca a mí como le puede tocar a cualquier mamá o cualquier papá, y lo importante es que no le toque a nadie”, indicó a la señal TN.

Por último, el abogado de la familia manifestó que van a llegar “hasta las últimas consecuencias para que este hecho no quede impune”.

LG con información de Télam.