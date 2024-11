Confirman que las cámaras del estadio no funcionaban y que la luz volvió en la cuadra del doble crimen tras el ataque

El fiscal Alejandro Ferlazzo, acompañado por el fiscal interventor Matías Merlo, el ministro de seguridad provincial Pablo Cococcioni y la secretaria de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva brindaron hoy una conferencia de prensa por el doble crimen ocurrido el sábado por la noche a la salida del partido que se disputó en el gigante de Arroyito, donde fue asesinado Andrés “Pillín” Bracamonte, mandamás de la barra brava de Rosario Central y su segundo Daniel “Rana” Atardo.

El fiscal a cargo brindó algunos detalles del hecho. Confirmó que la luz estaba cortada, que fueron al menos tres atacantes y le dispararon alrededor de cinco proyectiles a cada uno a corta distancia. El club dijo que no tenía filmaciones del interior ni el exterior del estadio.

El fiscal Merlo confirmó que tras el hecho se conformó un equipo de fiscales para trabajar en el caso. Además de Ferlazzo, lo integran los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra. Este grupo de trabajo no solo se ocupará de investigar este doble crimen sino también otras investigaciones que vienen relacionadas como la tentativa de homicidio que sufrió Pillín Bracamonte en agosto pasado a la salida del partido entre Newell’s y Rosario Central. El ataque a balazos que sufrió en su casa ubicada en un country en Ybarlucea y otro atentado que ocurrió en la puerta de la escuela de su hijo, donde un hombre con similares características a Bracamonte fue atacado a tiros.

“Queremos ser mesurados e ir trabajando”, dijo el fiscal interventor. Mientras que Ferlazzo contó que están en los primeros pasos de la investigación, brindó algunos datos. El hecho ocurrió a la salida del estadio de Rosario Central a las 21.43 cuando Pillín y Rana estaban en la camioneta que venía circulando y a la altura de Avellaneda y Reconquista fueron sorprendidos por tres personas que se les acercaron a pie y dispararon a corta distancia más de 11 tiros, cinco impactaron en Bracamonte y otros cinco el Rana y es el motivo del fallecimiento, dijo.

Y agregó que aún no tienen acreditado cómo se retiraron del lugar por el cúmulo de gente que había en la zona. Estiman “tres agresores por lo menos y el material balístico corresponde a una misma arma (calibre 9 milímetros), pero no descartamos que haya más tiradores”. Por el momento no hay detenidos, refirió.

La Fiscalía dijo que se trabajó en la escena, se hizo un relevamiento de cámaras y refirió que el club Rosario Central les informó que no tienen registros fílmicos ni del interior ni del exterior del club ni del partido con San Lorenzo ni del anterior.

En cuanto a las hipótesis del hecho dijo que Bracamonte tuvo diversos conflictos que son notorios y surgen de varias investigaciones penales sobre la situación de Andrés Bracamonte que excede el manejo de la hinchada de Rosario Central y se extiende a otros posibles negocios ilícitos con lo cual las hipótesis de trabajo son múltiples, aseguró. “Lo que podemos saber es que tuvo dos atentados muy recientes, además de otros ataques que ha tenido a lo largo de su vida”, recordó.

“La zona son dos cuadras donde efectivamente no había luz, el alumbrado público se inició a las ocho como siempre, el día anterior tuvo luz pero el día del partido volvió cerca de las 00.50. Estamos trabajando, hemos pedimos informes para ver cual era el desperfecto, pudo haber sido un desperfecto normal que haya sido aprovechado por los autores para efectuar el ataque en ese lugar pero tampoco descartamos ninguna hipótesis”, aseguró.

Sobre la posibilidad de una nueva agresión contra Bracamonte el fiscal dijo que del último ataque había alguna información de la prevención, habían surgido cosas que no se pueden corroborar, una alerta, algo que efectivamente se cumplió en este partido, refirió.

Seguridad

A su turno el ministro Cococcioni dijo que desde un primer momento estuvo en contacto con la ministra Patricia Bullrich, como también se refirió que, apenas llegó la secretaria Monteoliva, empezaron a coordinar con la fiscalía. Todos, incluidas las fuerzas policiales provinciales y nacionales, tuvieron una reunión donde el objetivo primario fue poner a disposición de la fiscalía todos los recursos necesarios para esclarecer el doble homicidio.

Cococcioni sumó que no hay que minimizar el hecho y sus implicancias por eso trabajan desde un primer momento en reajustar el despliegue de las fuerzas, “reformular alguna zonas para poder anticiparnos y prever posibles repeticiones”.

Y agregó “vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance desde nación, provincia y municipio para evitar que este hecho no sea utilizado para instalar un regreso al pasado. Nos costó mucho salir de una dura situación, cerramos los dos años anteriores con casi trescientos homicidios dolosos en la ciudad y vamos a cuidar al máximo lo logrado en estos 11 meses con el trabajo en conjunto para que los rosarinos puedan viviendo tranquilos”, aseguró.

Si bien dijo que no descartan ninguna hipótesis, añadió: “Acá lo que hubo fueron otras situaciones que se tendrán que esclarecer había una persona que fue objeto de 29 atentados en su vida y la verdad es que estaba hasta con muy pocas medidas de autopreservación y hasta diría mostrándose, repitiendo sus rutinas una y otra vez pese a que tenía prohibición de ingreso a los estadios con lo cual policialmente no vemos que el hecho pudo haberse previsto si ahora vamos a trabajar muy fuerte con nuestros recursos para esclarecer y reformular y seguir reforzando la prevención en calle qué es lo que nos va a dar tranquilidad y evitar cualquier especulación sobre un rebrote de violencia como se ha dicho”.

En tanto la secretaria Monteoliva confirmó los dichos de Cococcioni en cuanto a una acción cooperativa conjunta para reforzar lo que viene haciendo la provincia en el marco del Plan Bandera, “una presencia preventiva en zonas que se verá ampliada”, dijo.

“Lo que buscamos es garantizar la prevención, se ha llegado a un punto en la ciudad de Rosario y no es la intención bajar los brazos, queremos seguir trabajando de la misma manera, es importantísimo devolver la tranquilidad a la ciudadanía”, aseguró.

Con información de Elciudadanoweb.com