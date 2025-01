Contactaban varones por una aplicación de citas para robarles y atacarlos: los condenaron por odio a la identidad sexual

Pablo había matcheado con “Dante” a través de Grindr, la aplicación para gestionar encuentros sexuales y/o románticos entre varones. Pero lo que se suponía iba a ser una cita terminó convirtiéndose en una madrugada de horror y supervivencia: Dante, que no se llamaba así, llegó a su casa en Maipú y avenida Corrientes, en el barrio porteño de San Nicolás, con otra persona. Le insistieron a Pablo para que tomara un trago de una botella que habían llevado, él se resistió y lo intentaron matar ahorcándolo. Fue el 4 de septiembre de 2022. Pablo D’ Elía, que es actor y músico, pudo escapar del ataque y decidió hacer pública su historia. Mostró imágenes de sus atacantes y, también, denunció ante las autoridades judiciales. Así supo que no había sido el único engañado y que se trataba de una banda que se aprovechaba de varones gays y luego actuaba con saña y odio contra ellos, sus pertenencias y sus viviendas.

Después de dos años de un proceso judicial que tuvo sus reveses, el último 30 de diciembre el juez Javier Esteban de la Fuente, del Tribunal Oral Criminal 27, aceptó el acuerdo de juicio abreviado y condenó a dos hombres de 29 años: Leandro Reynoso a la pena de 12 años y 3 meses de prisión; y a Enzo Bustamante a la pena de 2 años de prisión en suspenso, por considerarlos culpables de atacar y robar en sus domicilios de Ciudad de Buenos Aires a 5 hombres entre mayo y septiembre de 2022. Si bien son 5 episodios de características similares los que se lograron ratificar en la sentencia, durante la investigación la fiscalía que intervino pudo constatar que, al menos, 30 hombres fueron atacados por Reynoso con la misma modalidad durante ese año.

Los delitos por los que recibieron este castigo van desde robo, en concurso real con defraudación informática, pasando robo simple, hasta llegar a robo con armas en concurso ideal con lesiones leves agravadas por su comisión por alevosía y por odio a la identidad sexual de su víctima en concurso real con defraudación informática.

La difusión de la historia de Pablo desmontó un modus operandi: después de conectar a través de la app, los atacantes llegaban a las casas de sus víctimas donde ofrecían siempre preparar una bebida alcohólica, aprovechando un momento de distracción para colocar algún tipo de sustancia con efectos somníferos (como, por ejemplo, Benzodiacepina) en forma subrepticia.

Las víctimas solo necesitaban beber un vaso para perder el conocimiento, incluso —en algunos casos— el efecto y la sensación de mareo les duró hasta dos días. Además, algunas víctimas, según consta en el fallo al que tuvo acceso elDiarioAR, fueron agredidas mediante ahorcamiento a mano, golpes, cortes, puñaladas o amenazadas con armas. Les robaban bienes y en algunos casos defraudaban a los damnificados, ya sea transfiriéndose las sumas de dinero que tuviesen bancarizadas o en el sistema financiero, o solicitando préstamos a nombre de ellos y una vez acreditados retirando los montos hacia su billetera electrónica o cuenta bancaria.

“Al menos una vez por mes me escribían una o dos personas para contarme historias similares”, dice Pablo a elDiarioAR, tras conocer la resolución judicia. Durante varios meses, cuando lo contactaban otros varones anotaba número de causa, fiscalía interviniente y así fue armando el caso que llegó a una condena emblemática en las últimas semanas. Él, junto a su abogada Luciana Sánchez, fueron quienes empujaron la investigación. Lograron que distintos órganos especializados del Ministerio Público Fiscal se involucraran en la investigación: Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal (UFECRI), la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) y Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

“Hubo justicia en relación a la cantidad de años, al reconocimiento de la selección de las víctimas y a la visibilidad de este tipo de crímenes pero por otro lado en mi caso hubo riesgo de vida en mi causa y eso no fue valorado. Como a mi no me llegaron a robar, la justicia se preocupa más por la propiedad privada que por la vida de las personas”, explica.

Al inicio de la investigación, desde el sesgo y el prejuicio, los efectores judiciales le preguntaron a Pablo si las lesiones que presentaba eran por un “juego sexual”. Mientras que los agresores Reynoso y Bustamante declararon que se habían “defendido de un ataque sexual por parte de Pablo” y eso les permitió recuperar la libertad. Así, Reynoso siguió atacando y recién fue detenido en diciembre de 2022, en la provincia de La Rioja, en flagrancia cuando escapaba después de agredir junto a una coautora, a un hombre que había conocido en Grindr hacía pocos días. El hombre atacado en La Rioja se contactó con Pablo, lo que permitió, finalmente, vincular a Reynoso con las causas en trámite en Ciudad de Buenos Aires y pedir nuevamente su detención por estos hechos.

Mucho más que viudos negros: criminales de odio

“No sé a cuantos putos robe ya. Jaja. Más de 30”, dice uno de los condenados, en un audio que fue una prueba clave para lograr la condena. En esas conversaciones también narra su accionar: “empiezo a darle, a mensajear de nuevo, con los putos, quien se regala que necesito plata, asique capaz caigo a la noche”.

Como señala la sentencia, a diferencia de los episodios conocidos en la jerga policial bajo la modalidad “viudas/os negras/os”, donde los ladrones narcotizan a las víctimas para robar sus domicilios, Reynoso y sus coautores, luego de drogarlos, atacaban a algunos hombres, los lesionaban físicamente, y vandalizaban sus pertenencias y domicilios más allá de la violencia necesaria para el robo.

El juez Javier Esteban de la Fuente destacó que uno de los hombres atacados “notó que los cortes del abdomen formaban un ”Ta-Te-Ti“. ”La agresión física no tiene ninguna otra explicación en el caso, puesto que no era necesaria para concretar la sustracción, debido al estado en que se encontraba la víctima“, escribió el magistrado. Es por eso que consideró estas lesiones ”agravadas por odio a la identidad sexual de la víctima“, como un hecho delictivo en sí mismo, independiente del robo y defraudación.

A su vez, la UFEM, en su informe destacó también que los hombres testificaron que Reynoso había dañado su propiedad y vandalizado sus domicilios, enfocándose en destruir –no únicamente en sustraer– objetos que podían tener un valor económico, pero asimismo otros que de algún modo exponían su orientación homosexual en la escena: determinada medicación, objetos, símbolos, preservativos.

Fernando Albornoz es Secretario Nacional de Salud Mental y Consumos en la Federación Argentina LGBT. “Se usan las aplicaciones para cazar a las personas LGBT. En este momento estamos acompañando tres casos de esta modalidad en Santiago del Estero y Buenos Aires”, dice con contundencia.

El acompañamiento de la Federación es a través del área de Diversidad de la Defensoría LGBT, que está ubicada en Avenida Belgrano 673, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también pueden escribirles por correo a defensoria@lgbt.org.ar

“Venimos llevando varios casos de esta modalidad en los que asesoramos a las víctimas. Nos contactamos con las familias y los juzgados y presentamos estos casos dentro del informe anual de crímenes de odio que hacemos desde el Observatorio”, cuenta Albornoz.

Desde la Federación y la Defensoría hace tiempo que vienen reclamando a las apps instancias de diálogo donde puedan incorporar mecanismos de seguridad y mayor transparencia para evitar estos crímenes. “Intentamos varias veces contactarnos con las aplicaciones, especialmente Grindr y Tinder, que no tienen sede en la Argentina, pero fue sin éxito. Tenemos una plataforma de un protocolo que habría que trabajar con ellas”, explica Albornoz.

Pablo sobrevivió al ataque y logró visibilizar la problemática pero esta modalidad criminal ya tiene en Argentina víctimas fatales. Lautaro Castillo Retamales tenía 34 años. El 28 de septiembre de 2023, su madre, preocupada porque no le contestaba ni lo veía, lo encontró en su casa de Florencio Varela , desnudo, atado de pies y manos. Los hombres que lo mataron lo habían contactado por Grindr. Su familia y afectos todavía reclaman justicia.