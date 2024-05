“Control, chocamos acá. Había un tren”, dijo el maquinista del tren San Martín

Tras el choque de trenes de la línea San Martín en el barrio porteño de Palermo, el conductor de la formación que llevaba pasajeros se comunicó con sus compañeros para informar lo sucedido.

“Control, chocamos acá. Nos notificaron en Ocampos y chocamos acá, kilómetro 5 casi. Había un tren”, dice el maquinista a los trabajadores del control.

“Sí, sí, conductor, ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que sé, le estoy llamando a la auxiliar de Palermo que consiguió la vía”, dice uno de los controladores.

Y agrega: “¿Martín, me escuchás? Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana”. “Sí, sí, ahí me dieron la libranza, la 25, no sé si tomaste. Lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía”. “9 6 4, tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente”.

El hecho tuvo lugar este viernes alrededor de las 10:30 a la altura de Figueroa Alcorta y Dorrego cuando un tren con pasajeros chocó a una formación vacía y provocó el descarrilamiento de este último. Frente a este escenario se desplegó un amplio operativo en la zona.

Más de 50 personas fueron trasladadas a diferentes hospitales porteños con heridas de diversa gravedad.

Una pasajera que iba a bordo del tren San Martín que chocó y provocó el descarrilamiento de otra formación relató los minutos previos y cómo se vivió el accidente desde adentro.

La pasajera contó a los medios cómo ocurrió el accidente: “Antes paró el tren, después hicimos muy poquito y ya ahí fue el choque, fue muy fuerte”.

En este sentido, la mujer agregó: “Llegue a escuchar el estruendo del choque de los dos trenes. Frenó como para esperar algo, pero después avanzó”.

Con relación a los heridos, indicó: “En el último vagón un señor se dio y se golpeó toda una parte contra la puerta. Había mucha gente tirada en el piso”.

Por el accidente 30 personas fueron trasladadas a los hospitales Fernandez, Pirovano y Rivadavia, mientras que entre 50 y 70 personas fueron revisadas en el lugar.

CRM con información de la agencia NA