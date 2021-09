Ampliaron el cupo de ingreso de viajeros, pero la nueva dificultad para viajar a EEUU es la visa: turnos para marzo de 2023

Esta semana y luego de que el oficialismo perdiera rotundamente en las PASO, el nuevo jefe de Gabinete Juan Manzur y la ministra de Salud Carla Vizzotti anunciaron una serie de medidas sanitarias, que van desde el levantamiento de la obligatoriedad de uso de tapabocas al aire libre, al aumento de aforo en distintas actividades y la habilitación de boliches. Sin embargo, la medida más significativa fue la de la reapertura de fronteras para los extranjeros a partir del 1 de noviembre para reactivar el turismo.

Nueva normalidad: el Gobierno anunció que se levanta la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre

Saber más

A eso se sumará la ampliación del cupo de viajeros por vía aérea, marítima y terrestre desde el 1 de octubre y la decisión de levantar la cuarentena obligatoria para todos aquellos que arriben al país desde el 24 de septiembre. Esto implica que no solo aquellos pasajeros que quedaron varados puedan regresar al país, sino que muchos podrán organizar viajes al exterior ya que habrá más vuelos habilitados.

Estados Unidos es uno de los destinos en el exterior más elegido por los argentinos y sobre todo lo fue durante la pandemia, donde muchos acudieron a vacunarse cuando en el país aún no habían llegado suficientes vacunas.

Para ingresar al país norteamericano es necesario que los argentinos cuenten con una visa que otorga el Departamento de Estado a través del consulado en el país. En la normalidad, para hacer este trámite por primera vez, es necesario llenar un formulario de solicitud online, pagar un arancel de 150 dólares y luego sacar turno para tener una entrevista con la sección consular. En caso de necesitar renovar una visa ya existente, el trámite es un poco más aceitado ya que no es necesario tener una entrevista, aunque sí hay que concertar una cita para entregar la documentación.

Sin embargo, desde que comenzó la pandemia, las autoridades decidieron suspender los trámites para sacar las visas B1/BD y a principio de 2021, volvieron a habilitar el trámite pero solo para quienes necesitaran una renovación. Por lo tanto, actualmente el consulado no está otorgando turnos para quienes quieran sacar por primera vez la documentación y para aquellos que necesiten renovarla, los primeros turnos disponibles son recién a partir de marzo de 2023. Esto ocurrió debido a la acumulación de solicitudes, sumado al aumento de las mismas por aquellos que quisieron viajar para recibir la vacuna.

“Como es de público conocimiento, la Embajada de los EE.UU. en Buenos Aires ha suspendido los servicios de rutina de visas debido a la pandemia de COVID-19. Estamos aprobando emergencias/adelantos de cita para ciudadanos y residentes de Argentina y programando la mayor cantidad de citas según lo permitido por las condiciones locales, recursos y condiciones de seguridad establecidas”, advierte la Embajada de Estados Unidos.

“Las citas en persona, que no sean de emergencia, para los solicitantes que solicitan visa por primera vez no están disponibles hasta nuevo aviso para garantizar la salud y la seguridad de los solicitantes y del personal consular. Actualmente no hay una fecha estimada de cuándo podremos realizar estas entrevistas en la Embajada”, detalla.

Algunos individuos comentaron en las redes sociales que consiguieron adelantar sus turnos ingresando a la página durante la madrugada, en la opción de “reprogramar turnos”. “Ayer saqué turno para renovar la visa de Estados Unidos: 02/03/2023. Recién entré a mirar y encontré un lugar para el miércoles (22/09/2021)”, relató @vamosdeviajeAR en Twitter. Mientras varios tuvieron esa misma suerte, otros recibieron un mail diciendo que se cancelaba su turno y se postergaba para un año después “debido a la situación por Covid”.

La página también cuenta con una opción de “adelanto de cita” para quienes necesiten viajar por emergencia en los próximos 20 días por motivos “de vida o muerte u otra emergencia médica del solicitante y/o familiar cercano” y deberán mostrar un justificativo.

A estas trabas, se suma la nueva disposición del gobierno norteamericano que exigirá un esquema de vacunación completo a los viajeros –la Sputnik todavía no fue aprobada- y un hisopado antes de la salida del vuelo. Por el momento la embajada no dio información sobre la posibilidad de habilitar los turnos para sacar la visa por primera vez ni de proporcionar más horarios para quienes deban renovarla.

SC