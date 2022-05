Cuarta ola de Covid-19: profesionales alertan por escasos cuidados y la falta de vacunas de refuerzo

En el último mes los casos de Covid-19 crecieron 200,6%, y en los últimos siete días se alcanzó un promedio de 2.832 casos diarios. Desde la semana del 20 de marzo que no se registraban estos números. Para la ministra de Salud Carla Vizzotti, Argentina ya se encuentra en la cuarta ola de covid.

Vizzotti: "Estamos empezando en Argentina una cuarta ola de Covid-19"

¿Por qué volvieron a crecer los contagios ?

El doctor Hugo Luis Pizzi , de la Universidad Nacional de Córdoba, trabaja con colegas de otras casas de altos estudios extranjeras en predicción epidemiológica. “Todos hemos advertido que se venía esta ola pero no nos prestaron atención, inclusive hubo provincias que desanimaron el uso del barbijo”, sostiene el médico infectólogo a elDiarioAR. “El virus está circulando y sigue persistiendo. El sub-linaje dos de Omicrón es lo que más circula y afecta, sobre todo, a los que no estén bien vacunados. Es necesario recordar que hay un porcentaje del 10 al 12 por ciento que murió por tener una sola dosis”, dice el profesional de la Salud.

Frente a esta situación, Pizzi recomienda que para afrontar esta nueva ola, es necesario tener tres dosis de vacunas como mínimo. Con respecto a la gripe, Pizzi especificó: “La ola de gripe entró antes de lo previsto y se difuminó con una velocidad inusitada”. Y agrega que en el Hospital de Clínicas de la provincia no solo hay internados por covid, “sino también de gripe”.

Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz (Capital Federal) consideró que la ola de covid no es estacional y asegura que la tercera se dio en el verano y tiene que ver más con la circulación de las personas y su proximidad: “Al no cortarse la circulación no se cortan los contagios” expresó a elDiarioAR.

La profesional además considera que, a diferencia de las olas anteriores “lo que hoy es diferente es la vacunación, que nos confirió una protección”. “Esto se pudo evidenciar en la tercera ola y, solo se llegó a ocupar un 35% de terapias es decir que el sistema no colapsó, dice.

Al igual que Pizzi, Piovano alienta a que las personas que no tienen las dosis suficientes, se vacunen: “Hay gente con una sola dosis, cuando ya tendría que darse la cuarta sobre todo las personas de riesgo”.

Con respecto a la gripe y otras enfermedades respiratorias, Piovano considera que hubo una serie de medidas gubernamentales que no ayudaron: “La escolaridad presencial, el desalentar el uso del barbijo en las escuelas para mi contribuyeron a un rebrote de influenza, neumonía y brotes de bronquiolitis”.

Luis Camera, infectólogo coincide con este punto: “Da la sensación de que vamos a tener mas casos de gripe que en 2019. Este aumento se debe a un fenómeno de compensación. El virus de influenza quiere recuperar su preponderancia. Imagino varios casos de gripe pero no en un mismo correlato, muertes”.

Provincias con alto riesgo de contagio

El análisis de datos que realiza el científico de Conicet Jorge Aliaga establece que la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de La Pampa ya se encuentran en una situación de riesgo alto; mientras que 16 provincias están en riesgo medio y seis en bajo.

Situación COVID-19 al 14/5 x BASE- SEMANA 19/22



Hoy 31.676 nuevos casos confirmados, total 9.117.950.

128.772 (+48) personas fallecidas.

128.772 (+48) personas fallecidas.

Los contagios de Covid-19 crecen desde hace cuatro semanas. En la última semana, se informaron 33.989 nuevos casos, cifra similar a la tercera semana de marzo, cuando se habían informado 36.321, con una misma cantidad de testeos, pero -a diferencia de lo que sucede en la actualidad- con una curva notoriamente en descenso.

Además, la positividad ya supera el 25%, lo que significa que una de cada cuatro personas que se testea da positivo para covid.

Los números de vacunación

De acuerdo al monitoreo de vacunación, se aplicaron 100.750.454 de dosis al martes, de las que 40.755.369 fueron primeras dosis. Además, 19.581.584 de personas se dieron la dosis de refuerzo.

Es decir que el 90,5% de los argentinos ya recibió al menos una dosis, 81,7%, las dos y 49,4% la tercera y cuarta dosis. Lo que implica que a más de la mitad de la población aún le falta recibir la dosis de refuerzo, necesaria para enfrentar a las subvariantes de Ómicron.

