Devolución de 1,3 millón de vacunas Sputnik: Rusia adelantó un envío y dicen que reemplazará las que retiró, pero no se sabe cuándo

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) retiró de la Argentina 1,3 millones de dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V por errores en el etiquetado de los envases. La información, pública en el sitio Argentina.gob.ar, adquirió relevancia cuando la difundió el sitio Periodismo y punto. Según pudo confirmar elDiarioAR, esa cantidad de dosis serán reemplazadas por Rusia pero aún no hay una fecha estipulada para ese envío. Para contrarrestar el déficit de stock, Rusia adelantó partidas que estaban previstas según el contrato entre el Estado argentino y el RDIF.

"Aparentemente fue un problema de etiquetado del envase secundario, que es el que no está en contacto con el producto. Rusia detectó el problema cuando la ANMAT todavía no había liberado esa partida para la distribución. En ese momento Rusia avisó que iba a cambiar las unidades por este problema, que es recontra habitual en la industria farmacológica", explica a este diario Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación.

Según pudo averiguar elDiarioAR, el problema podría ser que las etiquetas estén en otro idioma por haberse enviado una partida destinada a otro país. Esto incumple la normativa prevista para los fármacos que se usan en Argentina.

"Rusia las va a reemplazar. Las va a mandar en algún otro momento", suma la funcionaria de la cartera sanitaria. Ante la consulta sobre cuándo llegará ese reemplazo de 1,3 millones de dosis, Tarragona explica: "Las van a mandar en algún otro momento. No hay un cronograma regular de envío en estos contratos, cuando está disponible el componente lo mandan, así se hizo durante todos estos meses. Lo que hizo Rusia fue adelantar envíos que estaban previstos para compensar eso que tuvo que retirar. Ya recibimos 584.000 dosis del componente 2 de la vacuna más 600 litros del antígeno de ese componente para que se fabrique acá".

"Por cómo es el comercio internacional de fármacos, cuando me llevo un lote debo informar con número de lote cuál será el envío que reemplace. Eso en rigor no ocurrió todavía. Las vacunas que nos dieron anticipadamente no son las que en rigor reemplazan a las que se llevan, pero vienen a compensar estas que tuvieron que ser retiradas por los problemas de etiquetado. Esto no complica en absoluto nuestro cronograma de vacunación porque estamos recibiendo componente 2 a partir de lo producido localmente y porque ya está habilitada, si es necesaria, la combinación de vacunas de distintos laboratorios", asegura Tarragona.

Según la funcionaria, el laboratorio Richmond, que produce la versión local de la vacuna Sputnik V, entregará "en dos o tres días" 1,6 millones de dosis del componente 2. "Esto hace que no se complique en nada la estrategia que teníamos pensada".

