Pablo Yedlin, "mano derecha" de Manzur, cuestionó decisión de EEUU y UE de no permitir ingreso de extranjeros vacunados con determinadas vacunas

Pablo Yedlin, diputado por Tucumán y "mano derecha" del flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur, cuestionó este sábado en redes sociales la decisión de Estados Unidos y la Unión Europea de no permitir el ingreso de extranjeros vacunados con vacunas que no estén autorizadas por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) o la EMA (Agencia Europea de Medicamentos).

La decisión de los EEUU y de la UE de no permitir el ingreso de extranjeros vacunados con vacunas que no sean autorizadas por la FDA o la EMA es absolutamente ridícula. Abro hilo ….1/9 — Dr. Pablo Yedlin (@pyedlin) 25 de septiembre de 2021

En un hilo de Twitter, señaló que la decisión es "absolutamente ridícula". "Estas vacunas (la @sputnikvaccine, por ejemplo) han demostrado con creces ser tan eficaces y efectivas como las autorizadas, pero no han superado algunos estándares de calidad de fabricación exigidos por ellos".

El presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados y candidato a senador por el Frente de Todos añadió: "Gran parte del mundo más pobre no tiene esas alternativas y ha usado y usará las mejores vacunas que disponga, siempre sopesando riesgo beneficio. Tenemos que sumar este capítulo a la inequidad que la pandemia agravó".

"Fue claro que el acceso a las vacunas contra Covid19 dependió de la capacidad de pago y de negociación geopolítica mas que de lógica de riesgo. MUCHAS muertes se hubieran evitado en un mundo más equitativo", afirmó.

También se refirió al mecanismo Covax, a través del cual se distribuyen vacunas a países con menos recursos, como "fracaso" de la Organización Mundial de la Salud, "que se suma a una serie casi interminable de graves errores (“no barbijos”, “contagio no por aerosoles”, “no contagio por asintomáticos” entre otros)".

"Ahora no debería sumar complicidad al acompañar estas normas de impedir la circulación de viajeros vacunados con vacunas efectivas pero no autorizadas por agencias de evaluación locales".

"Si un país autoriza a su población a vacunarse con determinada vacuna evaluando los riesgos y beneficios, su población vacunada no debería ser excluida de otro país en donde han optado por otra vacuna. Las diferencias entre ambas NO son en EFECTIVIDAD. Peor viniendo de países en donde las vacunas NO son obligatorias para sus residentes y con grupos ANTIVACUNAS importantes que niegan vacunarse", subrayó el diputado. "Su cobertura debería ser la preocupación de ellos y no qué marca o país de origen tiene la vacuna de los que quieren visitarlos".

