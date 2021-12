En plena tercera ola hay más de 3 millones de niños y jóvenes que aún no se aplicaron la primera dosis

Este miércoles se cumplió un año del día en que el médico Francisco Traverso se convirtió en la primera persona en ser vacuna contra el coronavirus en la Argentina. Desde entonces, más de 76 millones de dosis fueron aplicadas según las últimas cifras del Monitor Público de Vacunación.

"Es la mas importante de nuestra historia, 365 días después de ese momento hemos avanzado muchísimo", dijo sobre la campaña de vacunación la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Con la vacunación de Traverso, se puso en marcha una campaña de vacunación sin precedentes que ya lleva aplicadas 76.121.731 dosis en total.

Sin embargo, como escribió Javier Borelli en Infusión, el newsletter matinal de elDiarioAR, el "número de contagios de coronavirus crece exponencialmente en todo el mundo y Argentina ayer batió su propio récord desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud de la Nación informó 42.032 nuevos casos con una tasa de positividad de 30,98%, tres veces los valores de alerta definidos por la OMS. Córdoba (9.987) y la Ciudad de Buenos Aires (7.329) estuvieron a punto de duplicar en 48 hs el registro de infectados detectados en un día".

La aceleración de contagios llevó a que ciertas jurisdicciones comenzaran a tomar nuevas medidas de prevención. La ciudad de San Carlos de Bariloche, por ejemplo, tomó acciones preventivas con respecto a los viajes de egresados, los cuales se reprogramaran.

"Reaccionamos preventivamente, por la ciudad pasaron mas de 55.000 chicos desde el 2 de octubre a la fecha y casi no habíamos tenido contagios y, como no somos ajenos al país, hace tres días la curva empezó a crecer y por eso les solicitamos a las empresas estudiantiles que por los próximos seis días reprogramen las entradas a la ciudad", explico a Télam el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlon.

"La realidad es que la situación en la ciudad está controlada, solo el 12% de los chicos que tenemos hoy en la ciudad, que son 6.000, están aislados por contacto estrecho o positivo, pero esto va cambiando día a día, obviamente", explicó Burlon.

Frente a las flexibilizaciones de medidas restrictivas, la vacunación, además de los cuidados preventivos como el uso de tapabocas, es la única forma de prevenir hospitalizaciones y cuadros graves de la enfermedad. Según el sitio OurWorldInData, Argentina se ubica en el puesto 31° a nivel mundial, teniendo en cuenta el nivel de cobertura con el esquema completo. Sin embargo, más de 5 millones de personas no cuentan con la protección para evitar los contagios masivos y la exposición a la enfermedad.

Fuentes cercanas a la Subsecretaría de Estrategias sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, explicaron a elDiarioAR cuáles son las poblaciones según rango etario que todavía no se acercaron a inyectarse a centros de vacunación, y cuáles cuentan con más cobertura contra el Covid-19.

En el grupo de chicos de 3 a 11 años: "Son más de 2,4 millones de niños que no se han aplicado la primera dosis", indican aunque consideran que se trata de la población que recién pudo empadronarse a fines de octubre. De este grupo, el porcentaje de vacunados es del 63%, con al menos una dosis. En la población de 12 a 17 años, son 780 mil los no vacunados. De los jóvenes de entre 18 y 49 años, "hay 1,4 millones que no recibieron ninguna dosis", mientras que el porcentaje de inmunizados es del 93%. En mayores de 50, son 600 mil los que aún no iniciaron el esquema, mientras que los que sí lo hicieron representan un 94,7%.

"Se llevan adelante campañas de comunicación y estrategias para incrementar el acceso a la vacunación en la población. Esto también se fortalece con la implementación del paso sanitario, desde el primero de enero y que, en algunas jurisdicciones que ya se empezó a usar, se ven los resultados", indicaron desde la cartera de salud.

Hace una semana, con el arribo de 739.440 dosis de Pfizer, Argentina llegó a las 100.439.835 vacunas.

En números, son 38.127.953 personas que ya recibieron al menos una vacuna, y 32.712.524 con ambas, según los datos del MPV de este jueves. Mientras el coronavirus sumaba variantes, se comenzó a aplicar una tercera dosis. De acuerdo a las cifras del Ministerio, ya fueron inyectadas 2.496.659 dosis adicionales y 2.784.595 dosis de refuerzo.

Con información de agencia Télam.

AB