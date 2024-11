Crece la polémica por los libros de Educación Sexual en la Provincia: Sileoni cruzó acusaciones

El director general de Cultura y Educación de Buenos Aires, Alberto Sileoni, salió en defensa de los libros de Educación Sexual Integral que se distribuyen en bibliotecas de escuelas de esa provincia, tras haber sido duramente cuestionado por el presidente Javier Milei, que los tildó de “aberración de alto contenido sexual”, y la vicepresidenta Victoria Villarruel que los catalogó de promover “degradación e inmoralidad”.

Sileoni protagonizó un tenso debate con el periodista Eduardo Feinmann, consultado por las acusaciones vertidas en redes sociales por las máximas autoridades del gobierno libertario contra el programa educativo que implementa la provincia bonaerense. Sostuvo que las publicaciones “son literatura, no pornografía” y que, en todo caso, es el presidente quien expresa “pensamientos oscuros” en las analogías que utiliza como la de que “el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes con niños encadenados y cubiertos de vaselina”.

Fenimann comenzó trasladando la “indignación” de familias por el encuadre “aberrante” de la cartera educativa bonaerense. “Los padres están indignados por lo que escuchan en los medios”, arremetió el entrevistado, explicando que las publicaciones son parte del programa “Identidades bonaerenses”. “Cuando usted arranca diciendo que hay estupor por materiales aberrantes para un niño, inevitablemente los oyentes tienen que indignarse. Pero esos no son libros de educación sexual, esta es una colección de literatura. No son libros para los estudiantes, son libros para las bibliotecas; consideramos que son herramientas para los docentes y los bibliotecarios. No se obliga a los estudiantes a leerlos”, explicó Sileoni en radio Mitre.

“Esto no es pornografía, esto es literatura. Más allá de que usted discuta el concepto de literatura o de arte y que sobre un libro de 133 carillas como es ‘Cometierra’ se lea la mitad de una carilla donde hay alguna una escena. Esta puede convertirse en una escena pedagógica en el aula”.

“No discutimos con las familias. Convergemos con las familias. Aún hoy los chicos nos dicen que estas cosas no las pueden hablar en casa, aún con familias presentes. Entonces nosotros creemos que la escuela es un buen lugar para escuchar a los jóvenes que a veces los escuchan poco. ¿Usted sabe que hay sectores que los quieren meter presos a los 12 y se escandalizan porque a los 17 leen alguna obra de arte? Me parece que es un tiro por elevación que le hace usted al gobernador”, continuó Sileoni.

Milei y Villarruel sobre la ESI

La polémica en torno a los libros de educación sexual distribuidos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires fue desatado por parte del propio presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes cuestionaron duramente al gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof.

Milei se expresó en su cuenta de X, retuiteando publicaciones que apuntaban contra Kicillof. “Esto es el kirchnerista Kicillof: les dejo fragmentos que el degenerado de Axel Kicillof obliga a leer a los alumnos en las escuelas de la Provincia de BsAs. Esta aberración tiene alto contenido sexual. Este es libro que los medios llora pauta y el Kirchnerismo quería evitar que se difunda”, compartió el presidente.

En tanto, la vicepresidenta también se sumó a las críticas, compartiendo en Instagram un fragmento de uno de los libros y escribió: “Esto no es educación y los padres no deben permitir que se sexualice a sus hijos. Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Kicillof les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡¡Con los chicos NO!!”, publicó Villarruel.

En la misma línea, la vicepresidenta se hizo eco de un caso policial que circuló en los medios en las últimas horas y remarcó que el gobierno nacional va a “combatir” la ideología de género. “Esto es claro y simple, el que esté a favor de la ideología de género es un degenerado/a, y el que esté a favor de sexualizar a los niños es un pedófilo en potencia. Nuestro gobierno los va a combatir hasta que no nos quede sangre en el cuerpo”, escribió Villarruel en la red social X. El comentario de la vicepresidenta estuvo acompañado de una noticia acerca de una hombre que estaba preso y que cambió de género, tras lo cual la trasladaron a un pabellón femenino y allí violó y embarazó a otra reclusa.

NB