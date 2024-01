Crimen de Tomás: se quebró uno de los 16 detenidos y declaró ante la Justicia

Uno de los 16 detenidos por el crimen de Tomás Tello, el joven asesinado en Santa Teresita, se quebró y declaró ante la Justicia. Se trata de Diego Roberto Cejas, acusado de ser “partícipe necesario”.

Según indicó el abogado Adrián Rodríguez Díaz que acompaña a Miguel Ángel Pierri, el detenido relató que la pelea comenzó cuando Tello y sus amigos le robaron y pegaron a Damián “Kope” Kopelián, apuntado como principal sospechoso del homicidio. “Intenta plantear esa escena, lo cual es mentira. Es una estrategia defensiva la que están desplegando tendiente a reducir la situación”, sostuvo el letrado en comunicación con Todo Noticias.

La versión de Cejas no se había mencionado hasta el momento, ya que si bien se había mencionado una fiesta realizada por Tello en su casa, jamás se nombró un robo en este marco. La Justicia sostiene la hipótesis de que el ataque a Tello fue premeditado luego de que el joven de 18 años no los haya dejado ingresar a la fiesta en su casa, pero no se había tenido en consideración ningún presunto robo.

La causa del asesinato del joven continúa avanzando. Inicialmente se había detenido a dos menores de 16 y 17 años, pero luego fueron liberados y se detuvieron a otras cinco personas. Ahora, los principales acusados del homicidio son Damián “El Kope” Kopelián, Federico Gonzalo Brandón, Roberto Ochoa y Carlos Amestoy. También están acusados como partícipes necesarios Avedis Kopelián, Aram Kopelián ─padre y hermano del acusado─ Darío Espinosa, Diego Roberto Cejas, Carlos Nahuel Flecha, Octavio Brian Cejas y Julián Agustín Cejas.

Lucas Carillo, Alexis González, Dylan Damián Morel, Dylan Agustín Chávez e Iván Ezequiel Canaveri fueron los últimos arrestados.

