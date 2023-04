Declaran ante la Justicia dos militares detenidos por abuso sexual en el Ejército de Gualeguaychú

El jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú, teniente coronel Juan Facundo Candiotti, y el suboficial Hugo Mercado fueron detenidos el pasado martes 11 de abril tras ser denunciados por tres suboficiales mujeres de su mismo Escuadrón. Los acusados por abuso sexual y otros delitos declaran hoy ante el juez federal de la ciudad entrerriana, Hernán Viri, quien aseguró que las víctimas no recibieron respuesta de parte del Ejército ni de la justicia ordinaria.

Jésica, una de las suboficiales que denunció a Mercado, aseguró en diálogo con C5N que, cuando comenzaron los abusos en 2016, informó al cuartel sobre la situación, pero que no obtuvo respuestas. La asistencia prometida no llegó y, por el contrario, comenzó a recibir amenazas y burlas de parte de su abusador y otros compañeros. “Era maltrato, él pasaba al lado mío, se reía, mandaba decir cosas por otras personas. Me decía ‘Quién te va a creer si vos no tenés pruebas’”, detalló la víctima, quien también aseguró que temía que Mercado la matara.

Contrario a las declaraciones de Viri y de la víctima, la cartera de Defensa expuso las medidas que habían sido tomadas. “En aquella oportunidad, y en cumplimiento del protocolo institucional ante casos de violencia de género, el Ejército llevó adelante las actuaciones administrativas pertinentes para la comisión de una falta grave, aplicó las consecuentes medidas disciplinarias y determinó el cambio de destino del acusado a fin de proteger los derechos de la presunta víctima”, explicó en un comunicado. El Ejército también manifestó que, actualmente, se encuentra a disposición de las autoridades judiciales para colaborar con sus requerimientos y anunció que mantienen activado su protocolo institucional para casos de violencia de género.

Al igual que Jésica, otras dos suboficiales realizaron denuncias contra compañeros del Ejército. Fuentes judiciales informaron que las tres víctimas, de entre 21 y 24 años, relataron abusos sexuales con tocamientos, hostigamientos permanentes y amenazas para evitar que llevaran adelante denuncias, que finalmente fueron efectuadas a principios de 2021.

A raíz de uno de esos expedientes, ya se procesó a otro suboficial que prestó servicio hasta agosto de 2022 y espera el juicio por abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una soldado voluntaria del regimiento intimidada por la relación de poder entre los dos implicados en el hecho. “Existía entre ellos una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, la que resultó corroborada no sólo por la verificación del cargo de cada uno, sino que puede verse reflejada en los dichos de la víctima y en los del propio imputado”, aseguraron.

En este marco, la Justicia, además, dispuso un embargo sobre los bienes del suboficial y prorrogó las medidas que le prohíben tener armas y acercarse al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento y otros lugares a los que la víctima concurre habitualmente.

La segunda denuncia efectuada impulsó una investigación en curso, mientras que la tercera condujo a los allanamientos y detenciones de esta semana. El suboficial Hugo Mercado, quien prestó funciones hasta noviembre de 2021 en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú, fue detenido en el regimiento de Campo de Mayo, en Buenos Aires. La detención de Candiotti se dio tras un allanamiento en su vivienda particular en la Ciudad de Paraná y, desde entonces, se encuentra incomunicado en la sede de Gendarmería Nacional de Gualeguaychú junto a Mercado.

Candiotti, como segundo jefe en 2021 y luego jefe del regimiento en el que ocurrieron los delitos, será imputado por encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y falso testimonio. La Justicia habría logrado comprobar que mintió en la primera causa que investiga lo sucedido con las suboficiales mujeres, así como también su involucramiento en la destrucción de pruebas y la amenaza a testigos.

