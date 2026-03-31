Despiden en San Cristóbal los restos del menor asesinado a balazos por otro adolescente en una escuela

Familiares, amigos y vecinos de Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal por un compañero, le dan el último adiós en un emotivo y desolador velatorio, para luego realizar el traslado al cementerio.

Desde este martes temprano, se realizó el velatorio en la Asociación Mutual de San Cristóbal y luego el adolescente fue trasladado hasta el cementerio municipal. Antes, el cortejo pasó por el club Independiente de la ciudad donde el menor practicaba deportes.

El agresor, de 15 años, fue trasladado a un centro de alojamiento de menores de Santa Fe.

Pese a la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil en marzo de 2026, el adolescente no podrá ser juzgado por un tribunal, debido a que el Artículo 52 determina un plazo de 180 días para su vigencia.

Habló la abogada del autor del asesinato

Este martes, la abogada de la familia del menor detenido, Mariana Oroño, aseguró que los padres están “destruidos. No llegan a comprender cómo sucedió esto”. Y agregó: “también hablamos con el adolescente, que en un principio se encontraba también muy mal, había manifestado tendencias suicidas. A la noche volvimos a hablar y estaba un poco más calmado, más contenido”. La letrada sostuvo que el menor “es conciente y no tiene ninguna patología que le impida comprender la criminalidad de lo que hizo”, pero que aún “no toma dimensión de lo ocurrido, del alcance y la significancia que tiene haber matado a una persona. Cuando lo haga, va a ser un proceso bastante complicado”, dijo en declaraciones a C5N.

“Tenía cuestiones familiares como cualquier adolescente. Es muy introvertido, es muy difícil hablar con él. En este caso no había ninguna situación de violencia familiar. Sí vivió una separación de padres y desacuerdos entre los progenitores y quedó viviendo coon la madre, teniendo con el padre una relación más esporádica por un tema de distancias. No había restricción sobre ninguno de los padres y ambos estuvieron presentes acompañándolo y el padre pasó la noche con él”, dijo la abogada, quien no quiso avanzar sobre situaciones personales de los padres.

“Está alojado en una institución especializada y este martes comienza una serie de entrevistas con profesionales, psicólogos, asistentes sociales. Que no sea punible no quiere decir que vaya a volver a la casa en breve”, remarcó.

Sobre el arma, la abogada dijo que el arma “pertenecería al abuelo materno y se decarta que fuera tomada de su casa familiar. La habría tomada sin consentimiento de la casa del abuelo materno, que vive a una cuadra”.

“Manifestó un descontento conttra toda la sociedad y que hacía rato quería terminar con todo esto, con su vida”, detalló. Y confirmó que estaba en tratamiento psicológico desde hacía un tiempo

La Escuela Normal Mariano Moreno N°40 permanecerá cerrada hasta el próximo lunes 6 de abril, momento en el que los alumnos harán un regreso escalonado.

Nuevo parte médico de los heridos

Seis de los ocho heridos fueron dados de alta y el último parte médico confirmado por fuentes de la provincia de Santa Fe a la Agencia Noticias Argentinas detalla que dos pacientes continúan internados.

El chico, de 13 años, cumple su primer día de internación en sala de Cuidados Especiales del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe. Acerca de su estado de salud, informaron que permanece clínicamente estable, se alimentó con buena tolerancia y sin dolor. Continúa internado con acompañamiento del equipo interdisciplinario.

Sobre el otro paciente, de 15 años, transcurre su internación estable, lúcido, en el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré, ubicado en la ciudad de Rafaela, sin complicaciones inherentes a sus lesiones. También cuenta con acompañamiento del equipo interdisciplinario del efector.

Vecinos realizaron una marcha con velas frente a la escuela

Vecinos de la localidad santafesina de San Cristóbal y alumnos de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” realizaron una marcha con velas frente al establecimiento donde un adolescente de 15 años mató a tiros a un estudiante de 13 años e hirió a otros ocho.

La manifestación se llevó a cabo en silencio desde las 20, con la presencia de miembros de la comunidad que se acercaron con velas encendidas y globos blancos.

Familiares y vecinos expresaron su dolor por lo ocurrido y destacaron el impacto del hecho en una ciudad donde “todos se conocen”.

El ministro de Educación de Santa Fe dijo que el agresor “no registra antecedentes en el sistema educativo”

José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, habló en conferencia de prensa junto con otras autoridades provinciales y confirmó que el adolescente que fue armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad de San Cristóbal y mató a un menor, “no registra antecedentes en el sistema educativo”.

“Tenemos algunos datos y certezas, además de cuestiones que ya estamos trabajando. Sabemos que van a surgir interpretaciones e hipótesis, pero tenemos que ponernos del lado de la comunidad”, manifestó Goity, quien además expuso que “no existen antecedentes de casos así en la provincia”.

En la conferencia, también participó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien expresó sus condolencias y puso a disposición todas las áreas del Gobierno provincial para la ciudad: “Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras, ni actos, que puedan remediar esta pérdida”.