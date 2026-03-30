El Gobierno apelará el fallo que suspendió la reforma laboral y apunta contra la CGT

El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará el fallo que suspendió de manera provisoria artículos clave de la reforma laboral, luego de la resolución dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 en el marco de una causa impulsada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT).

Según el comunicado oficial, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, buscará revertir la decisión judicial que frenó la aplicación de parte de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral. En ese sentido, ratificó su “firme compromiso” con la norma y adelantó que agotará “todas las instancias judiciales necesarias” para garantizar su vigencia.

Desde el Gobierno defendieron la reforma al sostener que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que constituye una herramienta central para la generación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica. Además, cuestionaron a quienes impulsaron la demanda judicial, al señalar que responden a “intereses corporativos y sectoriales” que buscan obstaculizar los cambios.

El fallo que motivó la reacción oficial fue firmado por el juez laboral Raúl Ojeda, quien resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la CGT y suspender provisoriamente más de 80 artículos de la ley.

En su resolución, el magistrado advirtió sobre una posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores, lo que justificó la decisión de frenar la aplicación de los cambios hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La presentación sindical fue impulsada por el triunvirato de la central obrera, integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, quienes cuestionaron la constitucionalidad de distintos puntos de la reforma.

Por el momento, la suspensión tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente hasta que la Justicia avance en el análisis de fondo sobre la validez de la ley. Mientras tanto, continúan en vigor los convenios colectivos de trabajo, uno de los ejes centrales del planteo sindical.

El conflicto judicial abre un nuevo frente en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y anticipa una disputa que podría escalar en las próximas instancias judiciales.

CRM