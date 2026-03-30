El Gobierno activa la mesa política para dejar atrás el escándalo patrimonial de Adorni y relanzar la gestión

El Gobierno está decidido a pasar la página del escándalo patrimonial de Manuel Adorni a como dé lugar. Bendecido por el fallo a favor de la Argentina de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por la expropiación de YPF, Javier Milei está decidido a capitalizar la resolución y pasar a la ofensiva. Con el objetivo de mostrar que la crisis política es un tema del pasado, esta tarde se reunirá la mesa política en Casa Rosada para relanzar la gestión y ordenar la agenda en el Congreso.

“El tema ya está”, repiten, con hastío, en las filas de La Libertad Avanza desde el viernes, poco después de que se diera a conocer la sentencia del tribunal norteamericano por el caso YPF. Pese a que Adorni fue imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que quedó en manos del juez Ariel Lijo, el Gobierno está convencido de que la crisis política que desató el vuelo privado del jefe de Gabinete a Punta del Este se terminó. Las recriminaciones internas continúan sobrevolando los despachos de Casa Rosada y el Congreso, pero Karina Milei bajó línea de cerrar filas y bajar el tono de la interna.

El Gobierno arrastra tres semanas de caída en la imagen y en las expectativas en casi todas las encuestas. La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que la Universidad de San Andrés realiza todos los meses, da cuenta que el índice de desaprobación de la gestión de Milei trepó un 7% desde febrero. El estudio, que se realizó entre el 10 y 17 de marzo, es decir en el momento de mayor agitación política por las presuntas inconsistencias entre las propiedades de Adorni y su declaración jurada, da cuenta que el gobierno de Milei registra un 59% de desaprobación frente a un 36% de aprobación.

En LLA argumentan que el momento de mayor crisis política “ya pasó” y que, con el correr de los días, el impacto se verá reflejado en las encuestas. El objetivo, en principio, es cambiar el eje de la agenda: pasar de la defensiva a la ofensiva y volver a instalar el paquete de reformas que Milei busca llevar a cabo durante el año. Que el fallo favorable de la expropiación de YPF, por más que entra en contradicción con la batalla cultural del presidente y de lo que el propio Milei decía que había que hacer cuando era candidato en 2023, sea un punto de inflexión para superar la malaria.

El primer paso del operativo “pasar página” se llevará a cabo esta tarde, a las 15 horas, en Casa Rosada, en donde se reunirá la mesa política del Gobierno para discutir la agenda legislativa. Estará encabezada por Adorni y Karina, y participarán también los ministros Luis Caputo y Diego Santilli, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, su primo “Lule” –que es quien lleva, en los hechos, la relación con las provincias– y la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich. Se espera, a su vez, que participe también Santiago Caputo, cuyo equipo técnico, compuesto por Sebastian Amerio y María Ibarzabal, quedó fortalecido tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

El objetivo principal del Gobierno es comenzar a debatir la reforma del Código Penal, que tanto Adorni como el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, vienen anticipando ya hace varias semanas. La letra chica aún no se conoce, pero el objetivo es endurecer las penas para la gran mayoría de los delitos. “Son temas fáciles que sabemos que la gente va a apoyar y nos permiten salir de esta situación”, admite un dirigente de LLA que está al tanto de la redacción de los proyectos.

En efecto, las encuestas acompañan esta premisa. Según la ESPOP, que le dio a Milei un bajo nivel de aprobación, la sanción de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años tuvo un 68% de imagen positiva. La reforma laboral, en cambio, fue la más controversial, con un 59% de rechazo.

MCM/CRM