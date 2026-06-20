Día de la Bandera: ¿por qué se celebra el 20 de junio en Argentina?

Cada 20 de junio, Argentina celebra el Día de la Bandera, una de las fechas más significativas del calendario nacional. La jornada recuerda el fallecimiento de Manuel Belgrano, ocurrido en 1820, y rinde homenaje al prócer que creó uno de los símbolos más representativos de la identidad argentina.

La bandera fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la actual ciudad de Rosario. Inspirado en los colores de la escarapela nacional, Belgrano decidió dotar a las Provincias Unidas del Río de la Plata de un emblema propio en medio del proceso de independencia. Con el paso de los años, aquella insignia se convirtió en un símbolo de unidad y pertenencia para todos los argentinos.

La elección del 20 de junio como Día de la Bandera se remonta a 1938, cuando el Congreso Nacional estableció oficialmente la efeméride mediante una ley. Desde entonces, la fecha se transformó en una ocasión para recordar la figura de Manuel Belgrano y destacar sus aportes no solo en el ámbito militar, sino también en la educación, la economía y el desarrollo del país.

Uno de los actos más emblemáticos se realiza en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, donde miles de personas participan cada año de las celebraciones. Además, en todo el país, estudiantes de cuarto grado realizan la tradicional promesa de lealtad a la bandera, un momento cargado de simbolismo que busca fortalecer los valores de ciudadanía y compromiso con la nación.

Manuel Belgrano es considerado una de las figuras más destacadas de la historia argentina. Abogado, periodista, economista y militar, desempeñó un papel fundamental durante las luchas por la independencia y promovió ideas innovadoras para su tiempo, vinculadas con la educación pública, la igualdad y el progreso económico.

Más allá de los actos oficiales, el Día de la Bandera invita a reflexionar sobre los valores que representa este símbolo patrio. La unidad, la libertad y el compromiso con el país son algunos de los principios que Manuel Belgrano buscó transmitir y que continúan vigentes más de dos siglos después.

Cada 20 de junio, los argentinos renuevan el homenaje a la bandera celeste y blanca y recuerdan el legado de uno de los próceres más importantes de la historia nacional. La fecha constituye una oportunidad para fortalecer la memoria colectiva y reafirmar el sentido de pertenencia a una nación construida sobre ideales de independencia y soberanía.

NB