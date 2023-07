Día de la Cultura Nacional: ¿por qué se celebra el 29 de julio?

El Día de la Cultura Nacional se celebra el 29 de julio en honor al escritor, periodista, poeta y ensayista Ricardo Rojas. Este día se estableció por decreto en1982 para conmemorar la muerte de Ricardo Rojas, ocurrida el 29 de julio de 1957.

“Ricardo Rojas representa muy singularmente, en su polifacética y honda personalidad intelectual, diversas manifestaciones culturales y encarna una preocupación argentina de preservar y difundir las características de la cultura nacional. El primer Congreso Nacional de Directores de Cultura de la Argentina, realizado en Buenos Aires en septiembre de 1957, eligió su figura de hombre del interior, defensor de la esencia nacional y promotor de las letras, las artes y las ciencias evocando su memoria como orientadora en sus deliberaciones”, dice el documento.

Ricardo Rojas, el hombre que motivó la creación del Día de la Cultura Nacional, nació el 16 de septiembre de 1882 en Tucumán y vivió en Santiago del Estero, provincia en la que su padre fue dos veces gobernador. Cuando Ricardo tenía diez años, y al poco tiempo de la muerte de su padre, su familia se trasladó a Buenos Aires. Allí comenzó a estudiar abogacía, carrera que abandonaría para dedicarse a las letras. Si bien no egresó formalmente de ninguna facultad, muchas universidades le otorgaron el reconocimiento de Doctor “honoris causa”. Apasionado por la poesía, el teatro y la literatura, entre 1917 y 1922 escribió “Historia de la Literatura Argentina”, su principal obra, de 4.000 páginas concentradas en nueve tomos publicados recién en 1949.

Ricardo Rojas creó la primera cátedra de Literatura Argentina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y luego fue Rector de dicha institución durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Además, ganó el Premio Nacional de Literatura, fue embajador en Perú y estuvo detenido en Tierra del Fuego tras el golpe de Estado de José Félix Uriburu.

El hombre que motivó la creación del Día de la Cultura Nacional dedicó mucho tiempo y dinero a la construcción de su casa, que realizó junto al arquitecto y urbanista Ángel Guido y que fusionaba los valores culturales europeos con los de los indígenas americanos prehispánicos. Emplazada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente en Charcas 2837, la casa en que Ricardo Rojas y Julieta Quinteros vivieron durante 29 años se convirtió en un museo en 1958, tras la muerte de Rojas. Su esposa cumplió así el pedido de Ricardo Rojas, que quería que su casa se convirtiera en un museo y biblioteca.

“En esta casa están los libros que me sirvieron para escribir la historia de la literatura argentina; está la correspondencia copiosa intercambiada durante medio siglo con muchas conciencias sabias; está mi archivo [...]. Digo hoy que todo esto ya no me pertenece: pertenece a la patria, para que encuentren aquí los elementos que les permitan saber cómo palpitaba el corazón del país”, contaba Ricardo Rojas en una entrevista al diario La Nación en 1953.

El museo posee una hemeroteca y una enorme biblioteca compuesta por más de 25.000 libros (muchos de ellos autografiados por sus autores) y publicaciones que pertenecieron a la colección privada del escritor.

“La presencia de Rojas en las nuevas generaciones argentinas es indudable y fecunda. Como intelectual multifacético marcó el agotamiento del modelo cultural de su generación y postuló una profunda renovación nacional. Ello lo llevó a reivindicar la inserción de la cultura en las provincias del país como requisito de la identidad de la nación”, sostiene el Ministerio de Cultura de Argentina.