Día del Empleado de Comercio: ¿por qué se conmemora el 26 de septiembre?

Cada 26 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Empleado de Comercio, una jornada destinada a reconocer a quienes trabajan en una de las actividades con mayor presencia en la vida cotidiana y en la economía del país.

La fecha fue establecida por la Ley 26.541, sancionada en noviembre de 2009, que declaró al 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio y estableció esa jornada como un día de descanso para los trabajadores del sector, con los mismos efectos legales que los feriados nacionales.

Sin embargo, en 2026 hay una particularidad en el calendario: el 26 de septiembre cae sábado. Por ese motivo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias acordaron trasladar la conmemoración al lunes 28 de septiembre.

¿Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio?

El origen de la fecha está relacionado con la historia de los derechos laborales de los trabajadores mercantiles.

Uno de los antecedentes más importantes es la sanción de la Ley 11.729, el 26 de septiembre de 1934, una norma que significó un avance para los trabajadores del sector al establecer derechos vinculados con las condiciones laborales, las enfermedades y accidentes, las indemnizaciones y otros aspectos de la relación de trabajo.

Décadas más tarde, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.541, que convirtió oficialmente el 26 de septiembre en el Día del Empleado de Comercio.

La norma establece que ese día los empleados de comercio no deben prestar tareas y que la jornada tiene los efectos legales correspondientes a un feriado nacional.

¿Qué pasa con el Día del Empleado de Comercio en 2026?

Este año, la fecha presenta una particularidad porque el 26 de septiembre cae sábado.

Las partes firmantes del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 acordaron trasladar la conmemoración al lunes 28 de septiembre de 2026, de modo que los trabajadores puedan contar con la jornada de descanso correspondiente durante un día hábil. El acuerdo fue comunicado por FAECYS y las cámaras empresarias del sector.

Es importante hacer una aclaración: la fecha establecida por ley continúa siendo el 26 de septiembre. Lo que se trasladó en 2026 es la conmemoración y sus efectos para los trabajadores comprendidos en el acuerdo colectivo, que se aplicarán el lunes 28.

Por eso, para este año, la referencia práctica para los trabajadores alcanzados por el CCT 130/75 será el lunes 28 de septiembre.

¿Es un feriado nacional?

No se trata de un feriado nacional general incluido en el calendario de feriados de todo el país.

La Ley 26.541 establece específicamente el descanso para los empleados de comercio y dispone que la jornada sea asimilada a los feriados nacionales a todos los efectos legales.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios aclaró que el traslado de 2026 alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. También señaló que los establecimientos pueden abrir si son atendidos por sus propietarios o si los empleados acuerdan trabajar durante esa jornada.

¿Qué pasa si un empleado de comercio trabaja el lunes 28?

La jornada conserva los alcances previstos por la legislación para el Día del Empleado de Comercio.

En caso de trabajar, corresponde aplicar el régimen salarial previsto para una jornada asimilada a feriado, incluido el recargo del 100% establecido para estos casos. Además, el lunes 28 no puede utilizarse como franco compensatorio del descanso semanal.

Si el trabajador no presta tareas, mantiene su remuneración habitual y el día no debe utilizarse para reemplazar el descanso semanal correspondiente.

¿Todos los comercios estarán cerrados?

No necesariamente. El acuerdo no establece que todos los establecimientos comerciales del país deban cerrar sus puertas. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios indicó que los comercios pueden funcionar cuando son atendidos por sus propios dueños o cuando los empleados comprendidos en el convenio aceptan trabajar durante la jornada.

Por eso, la actividad comercial puede variar según el establecimiento y la modalidad de trabajo acordada.

Para los consumidores, esto significa que no necesariamente todos los locales, supermercados, shoppings o comercios tendrán el mismo funcionamiento el lunes 28 de septiembre.

Una fecha vinculada con la historia de los derechos laborales

El Día del Empleado de Comercio tiene una historia que excede la celebración anual.

La actividad comercial fue uno de los sectores en los que durante el siglo XX se produjeron importantes transformaciones en materia de derechos laborales. La sanción de la Ley 11.729 en 1934 constituyó uno de los antecedentes centrales de ese proceso.

La norma reguló diferentes aspectos de las relaciones laborales y estableció derechos que representaron un cambio significativo para los trabajadores de la época.

Con el paso de los años, la actividad comercial también se transformó. A los tradicionales negocios y grandes tiendas se sumaron supermercados, centros comerciales, cadenas de distribución, ventas telefónicas y, más recientemente, el comercio electrónico.

Del comercio tradicional al comercio digital

El trabajo comercial cambió profundamente durante las últimas décadas.

La expansión de internet y las nuevas tecnologías modificaron la manera en que las empresas venden sus productos y se relacionan con los consumidores. Las compras online, las aplicaciones, las redes sociales y los sistemas de pago digitales forman hoy parte de la actividad cotidiana.

Esto también generó nuevos perfiles laborales y modificó las tareas de quienes trabajan en el sector.

Detrás de una compra online, por ejemplo, existe una cadena de trabajadores vinculados con la atención al cliente, la preparación de pedidos, el almacenamiento, la facturación y la logística.

El rol de los trabajadores de comercio

Los empleados de comercio cumplen tareas diversas: atención al público, ventas, administración, reposición, caja, depósito, logística y gestión de operaciones, entre muchas otras.

Su trabajo forma parte de una cadena que permite que los productos lleguen desde los fabricantes y distribuidores hasta los consumidores.

En las ciudades, además, el comercio constituye una de las principales fuentes de actividad económica y genera empleo directo e indirecto.

Por eso, la fecha también funciona como una oportunidad para reconocer el trabajo cotidiano de quienes sostienen el funcionamiento de los establecimientos comerciales.

Una fecha para reconocer el trabajo mercantil

El Día del Empleado de Comercio se conmemora legalmente cada 26 de septiembre en Argentina y tiene sus raíces en la historia de los derechos laborales del sector.

En 2026, la particularidad del calendario hace que el día instituido por ley caiga sábado, por lo que la celebración se trasladó al lunes 28 de septiembre para los trabajadores comprendidos en el acuerdo del sector.

Así, la jornada vuelve a poner el foco en una actividad que forma parte de la vida cotidiana de millones de personas y en los trabajadores que, desde los comercios tradicionales hasta las nuevas modalidades de venta, sostienen cada día el funcionamiento del sector comercial argentino.

NB