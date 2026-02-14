eldiario.es
Efemérides
Día de los Enamorados: ¿por que se celebra el 14 de febrero?

  • Cada 14 de febrero se celebra el amor en todas sus formas, en una fecha que combina tradición histórica, expresiones afectivas y debates sobre los vínculos en la actualidad.

El Día de los Enamorados, también conocido como Día de San Valentín, se celebra cada 14 de febrero y se convirtió en una de las fechas más populares del calendario en gran parte del mundo. Más allá de los regalos y las demostraciones románticas, la jornada tiene un origen histórico y un significado que fue transformándose con el paso del tiempo.

La celebración está asociada a la figura de San Valentín, un sacerdote que, según la tradición, desobedeció las órdenes del Imperio Romano al casar en secreto a parejas jóvenes, defendiendo el amor por sobre las prohibiciones. Con el correr de los siglos, su historia dio lugar a una fecha vinculada al amor, el compromiso y la unión afectiva.

En la actualidad, el Día de los Enamorados trasciende la idea del amor romántico tradicional. Muchas personas lo celebran como una oportunidad para destacar el cariño, la amistad y los vínculos afectivos en sentido amplio, adaptándose a nuevas formas de relación y a una mirada más diversa sobre el amor.

La fecha también refleja cambios culturales profundos. Las formas de enamorarse, vincularse y expresar afecto se transformaron, impulsadas por las redes sociales, la tecnología y un mayor debate sobre los modelos de pareja. En ese contexto, el 14 de febrero funciona como un espejo de las prácticas y valores de cada época.

Más allá de su costado comercial, el Día de los Enamorados invita a reflexionar sobre la importancia de los vínculos, la comunicación y el cuidado emocional. Celebrar el amor, en cualquiera de sus formas, sigue siendo una forma de reafirmar la necesidad humana de conexión y afecto.

