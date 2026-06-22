Día del Futbolista Argentino: ¿por qué se celebra el 22 de junio?

Cada 22 de junio se conmemora en Argentina el Día del Futbolista Argentino, una efeméride que desde 2021 rinde homenaje a uno de los momentos más recordados de la historia del deporte nacional: el segundo gol que Diego Armando Maradona convirtió frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. La fecha fue impulsada por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y aprobada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reconocer una jugada considerada entre las más emblemáticas del fútbol mundial.

Aquel 22 de junio de 1986, en el estadio Azteca de Ciudad de México, Maradona protagonizó una actuación que quedó grabada en la memoria colectiva. En apenas cuatro minutos convirtió dos goles históricos: el primero, conocido como “La Mano de Dios”, y el segundo, una corrida de más de 50 metros en la que dejó atrás a varios rivales antes de definir ante el arquero inglés. La FIFA lo reconoció años más tarde como el mejor gol en la historia de los Mundiales.

Del gol de Grillo al gol de Maradona

Hasta 2020, el Día del Futbolista Argentino se celebraba el 14 de mayo. La fecha recordaba el gol de Ernesto Grillo en la victoria de Argentina por 3 a 1 frente a Inglaterra en 1953, en el estadio Monumental. Aquella conquista fue considerada durante décadas una de las más importantes del fútbol argentino.

Sin embargo, FAA propuso trasladar la conmemoración al 22 de junio para destacar la trascendencia deportiva y simbólica del denominado “Gol del Siglo”. La iniciativa fue acompañada por la AFA y comenzó a regir oficialmente en 2021.

Un símbolo que excede lo deportivo

La celebración no solo recuerda una jugada extraordinaria. El partido entre Argentina e Inglaterra se disputó cuatro años después de la Guerra de Malvinas, un contexto que contribuyó a darle una dimensión especial en el imaginario colectivo argentino. Con el paso de los años, aquella actuación de Maradona se transformó en un símbolo cultural y deportivo que atraviesa generaciones.

El Día del Futbolista Argentino también funciona como un reconocimiento a miles de jugadores y jugadoras que forman parte de la historia del deporte en el país, desde las categorías infantiles hasta el profesionalismo. La fecha pone en valor una tradición futbolera que convirtió a Argentina en una de las principales potencias mundiales de la disciplina.

Una pasión que forma parte de la identidad nacional

Con tres títulos mundiales y una larga tradición de figuras reconocidas internacionalmente, el fútbol ocupa un lugar central en la cultura argentina. Nombres como Diego Maradona, Lionel Messi, Mario Kempes, Gabriel Batistuta o Ángel Di María integran una historia que trasciende los resultados deportivos y forma parte de la identidad colectiva del país.

Cada 22 de junio, el recuerdo de aquella corrida inolvidable de Maradona sirve como punto de encuentro para celebrar a quienes hicieron y hacen del fútbol una de las expresiones culturales más arraigadas de la Argentina.