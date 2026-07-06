Día internacional del beso robado: ¿por qué se celebra el 6 de julio?

El 6 de julio se celebra el Día Internacional del Beso Robado, una celebración de origen desconocido. Se viene celebrando en Gran Bretaña desde el siglo XIX y actualmente se ha popularizado a nivel mundial.

Este día sirve de excusa para que muchas personas tomen valor y decidan plantarle un beso a la persona que desean desde hace tiempo, pero que no tuvieron el suficiente coraje para declarársele.

El Día Internacional del Beso Robado no se debe confundir con el Día Internacional del Beso, que se celebra el 13 de abril. Al final de cuentas el objetivo de ambas celebraciones es muy similar. Propagar amor en el mundo y recordarnos los múltiples beneficios que trae a nuestra vida el besar.

En la reconstrucción más repetida sobre su origen, la jornada se asocia a costumbres del Reino Unido del siglo XIX, cuando se describía que algunos hombres tomaban por sorpresa a mujeres que les atraían y les daban un beso. Ese uso social habría pasado de generación en generación y, ya en tiempos recientes, se habría popularizado fuera del ámbito británico.

El 6 de julio se repite año tras año como el día asignado a esta conmemoración, aunque el punto de partida exacto permanece sin una explicación verificable única. En los artículos y fichas de efemérides consultados, el origen aparece señalado como “desconocido”, con una aclaración que se repite: se trata de una celebración que se practicaba en Gran Bretaña desde el siglo XIX y que terminó por expandirse a escala internacional.

En esa misma línea, el relato más difundido indica que el “beso robado” se vinculaba a una práctica social descrita en el Reino Unido decimonónico. De acuerdo con esa versión, el gesto consistía en sorprender con un beso a la persona que despertaba interés. Con el tiempo, la fecha dejó de ser una referencia local y pasó a circular como una jornada internacional no oficial.

Beneficios Emocionales y Mentales de dar un beso

Alivio del estrés: Disminuye de forma drástica los niveles de cortisol (la hormona del estrés), induciendo un estado de calma y bienestar.

Antidepresivo natural: La activación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina eleva el estado de ánimo y la autoestima.

Vínculo y apego: La liberación de oxitocina fomenta el sentimiento de confianza y unión con la otra persona.

Sin lugar a dudas, uno de los casos de beso robado más famoso es el inmortalizado en la fotografía tomada por Alfred Eisenstaedt. En la imagen se puede ver a un infante de la Marina de Estados Unidos mientras besa a una enfermera en medio de Times Square, en Nueva York. Con una mano, el hombre agarra a la mujer por la cintura, y con el otro brazo le sostiene el cuello desde la espalda.