Día Internacional sin Dietas: ¿por qué se celebra el 6 de abril?

El 6 de mayo de todos los años es el Día Internacional sin Dietas. Esta efeméride pretende crear conciencia sobre el daño físico que corren aquellas personas que se exponen a peligrosos regínemes dietéticos, reivindicar la aceptación del cuerpo humano en todas sus formas y prevenir desórdenes alimentarios.

Esta fecha existe gracias a la feminista y actriz británica Mary Evans Young, quien sufría de Anorexia Nerviosa por la presión social de tener un cuerpo delgado, por lo que padeció por años un trastorno alimentario que logró superar luego de años de tratamiento.

En 1992, Evans Young decidió emprender una lucha contra las empresas e industrias de productos dietéticos y alertar sobre las enfermedades provocadas por las alteraciones de la conducta alimenticia, como es el caso de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

Comer en la noche engorda 🌙 Azúcares buenos y malos 🍩 Pesarse todos los días 🚫



En el Día Internacional sin Dietas, algunos mitos que muchos siguen creyendo: pic.twitter.com/iffl6UbSxV — pictoline (@pictoline) 6 de mayo de 2021

Para captar la atención de los medios, la activista inventó el eslogan “Fat Woman Bites Back" (en español: “La gorda devuelve el mordisco”). En una entrevista televisiva junto a la audiencia, se eligió celebrar este Día Internacional el 6 de mayo, estableciendo este día solo por la cercanía al momento de la transmisión. Luego de esto, grupos feministas del Reino Unido celebraron la ocasión, para luego trasladarse a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India e Israel.

Young propuso una serie de objetivos y pautas que a considerarse por la efeméride:

Poner en duda la idea del canon de belleza. Concientizar sobre la discriminación por peso para erradicar la gordofobia. Declarar un día sin dietas ni obsesiones por el peso corporal. Denunciar a la industria de los productos de adelgazamiento, especialmente por la ineficacia de las dietas comerciales sin el aval de los profesionales. Recordar a las víctimas de los TCA y las cirugías para perder peso: liposucción, abdominoplastia y cirugía bariátrica.

Fue así que la actiz se transformó en una de las portavoces de TCA, los cuales afectan a personas de todo el mundo, como la bulimia y la anorexia.

¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria?

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son enfermedades conductuales, los cuales se manifiestan como comportamientos alimentarios anormales y preocupación por la comida, el peso y la figura corporales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los TCA pueden producir la muerte prematura debido a complicaciones médicas. Las sufren millones de personas alrededor del mundo.

Los TCA se producen por varios factores, dando como resultado cambios de hábitos que llevan a alteraciones en la salud física y el funcionamiento psicosocial. Algunos TCA son la Anorexia Nerviosa (AN), la Bulimia Nerviosa (BM), el Trastorno Alimentario No Específico (TANE) y el Trastorno Alimentario Compulsivo (TAC). En el caso de la anorexia y la bulimia, para la OMS suelen aparecer más frecuentemente en la adolescencia y la juventud, aunque al edad no es un factor excluyente.

Dietas peligrosas

Nuestras sociedades contemporáneas están constantemente bombardeadas por publicidades donde el mensaje es que para estar bien es necesaria una figura perfecta sometida a rigurosas dietas. Se destacan dietas “milagrosas” que en poco tiempo hacen que las personas bajen de peso, pero que en realidad conllevan serias consecuencias a la salud.

Entre algunas dietas peligrosas se encuentran:

La Dieta Cero : consiste solo en la ingesta de líquidos y la prohibición de alimentos sólidos. También la llaman la dieta hipocalórica . Según estudios, puede resultar muy peligrosa e incluso provocar una muerte súbita. Entre sus síntomas, se encuentran los vómitos, diarreas, arritmias y la falta de sueño.

: consiste solo en la ingesta de líquidos y la prohibición de alimentos sólidos. También la llaman la . Según estudios, puede resultar muy peligrosa e incluso provocar una muerte súbita. Entre sus síntomas, se encuentran los vómitos, diarreas, arritmias y la falta de sueño. La Monodieta: solo incluye la ingesta de un único alimento durante el día. Los peligros de alimentarse de esta manera radican en que el organismo no recibe los nutrientes que el cuerpo necesita, lo cual termina perjudicando la salud.

