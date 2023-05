Día Internacional del Celíaco: ¿por qué se celebra el 5 de mayo?

El 5 de mayo es el Día Internacional del Celíaco, con el objetivo de concientizar a la sociedad acerca de esta condición, la cual afecta a entre el 0,6% y el 2% de la población mundial, así como promover la búsqueda de soluciones para los que la padecen.

¿Qué es la celiaquía?

La celiaquía es una enfermedad autoinmune caracterizada por una intolerancia permanente al gluten, una proteína que está en ciertos alimentos como el trigo, la avena, la cebada y el centeno (de ahí vienen las siglas T.A.C.C.). Consiste en la inflamación crónica de la mucosa del intestino delgado, lo que disminuye la capacidad del organismo en la absorción de nutrientes.

Esta condición se presenta en personas con la predisposición genética, ya que se sabe que aparece con más frecuencia en miembros de la misma familia, por lo que puede condicionar a grupos familiares enteros. Puede manifestarse en el primer momento que se ingiere alimentos con gluten, o desde la lactancia hasta la adultez avanzada.

Síntomas de la celiaquía

Dependiendo de la edad, se manifiesta a través de diferentes síntomas y señales:

En niños , suele presentarse “ diarrea crónica” , vómitos , distensión abdominal , falta de masa muscular y pérdida de peso, retraso del crecimiento, escasa estatura, cabello y piel secos, menos calcio, inapetencia, irritabilidad, alteraciones en el esmalte dental, dislexia, autismo, hiperactividad, etcétera.

, suele presentarse “ , , , falta de masa muscular y pérdida de peso, retraso del crecimiento, escasa estatura, cabello y piel secos, menos calcio, inapetencia, irritabilidad, alteraciones en el esmalte dental, dislexia, autismo, hiperactividad, etcétera. En adolescentes , se manifiesta dolor abdominal , baja estatura relativa a familiares, falta de ánimo, retraso en el ciclo menstrual, retraso puberal, estreñimiento , queilitis angular, aftas recurrentes, anemia ferropénica, cefaleas, etcétera.

, se manifiesta , baja estatura relativa a familiares, falta de ánimo, en el ciclo menstrual, retraso puberal, , queilitis angular, aftas recurrentes, anemia ferropénica, cefaleas, etcétera. Los adultos padecen osteoporosis, fracturas, artritis, diarreas, estreñimiento, desnutrición, abortos espontáneos, hijos recién nacidos con bajo peso, impotencia, infertilidad, pérdida de peso, anemia ferropénica, caída del cabello, colon irritable, menopausia precoz, astenia, depresión, etcétera.

Dietas libres de gluten

Las personas con celiaquía deben seguir una dieta sin gluten, para así evitar dichos síntomas y el daño intestinal. Alimentos, como la carne, el pescado, las frutas, las verduras, el arroz y las papas pueden ser ingeridos normalmente, siempre y cuando no tengan aditivos ni algunos condimentos. También son seguras las harinas sin gluten, como aquellas hechas con papa, arroz, maíz, soja, nueces, mandioca, amaranto, quinoa o trigo sarraceno.

Además, pueden comprarse comida empaquetada sin gluten, disponibles en supermercados, algunos restaurantes y locales de alimentos especializados. Sin embargo, tienden a costar más que los mismos alimentos con gluten, y los restaurantes pueden cobrar más por los tipos de alimentos sin gluten.

Entre las principales ventajas una dieta libre de gluten para los que padecen celiaquía, se encuentran la mejora de sus síntomas a partir de las dos semanas, aunque el proceso es más lento para los niños; la recuperación de las vellosidades intestinales y la normalización del sistema inmunitario a partir de los 6 meses.

La Celiaquía en Argentina

Según el Ministerio de Salud de la Nación, 1 de cada 100 personas en la Argentina es celíaca. Además, 8 de cada 10 celíacos en nuestro país no sabe que la padece. Esto se debe a la falta de síntomas específicos, el hecho que no acudan al médico o que este no identifique la condición lo variable de sus síntomas. Un estudio del año 2000 indicó que 1 de cada 167 pacientes puede desarrollar la celiaquía.

