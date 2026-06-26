Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales: ¿por qué se conmemora el 26 de junio?

Cada 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales, una jornada dedicada a reflexionar sobre el papel fundamental que estos ecosistemas desempeñan en la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad y la supervivencia de millones de personas. La efeméride también busca alertar sobre los riesgos que enfrentan debido a la deforestación, los incendios y otras actividades humanas que amenazan su existencia.

Los bosques tropicales cubren una parte relativamente pequeña de la superficie terrestre, pero albergan más de la mitad de las especies de plantas y animales conocidas. Estos ecosistemas se encuentran principalmente en regiones cercanas al ecuador, como la Amazonia en América del Sur, la cuenca del Congo en África y los bosques del sudeste asiático. Su riqueza biológica los convierte en espacios esenciales para la vida en el planeta.

Además de ser refugio de una enorme diversidad de especies, los bosques tropicales cumplen una función clave en la regulación del clima global. A través de la absorción de dióxido de carbono, contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático y ayudan a mantener el equilibrio de los ciclos del agua. Por esta razón, suelen ser considerados uno de los principales pulmones verdes de la Tierra.

Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan múltiples amenazas. La expansión de la frontera agrícola, la tala ilegal, la minería, los incendios forestales y el crecimiento urbano provocan cada año la pérdida de millones de hectáreas de bosque. La degradación de estas áreas no solo afecta a la flora y la fauna, sino también a las comunidades indígenas y poblaciones locales que dependen de los recursos naturales para su subsistencia.

La preservación de los bosques tropicales es considerada una prioridad por organismos ambientales de todo el mundo. Diversas iniciativas internacionales promueven la conservación, la reforestación y el uso sostenible de los recursos naturales con el objetivo de proteger estos ecosistemas para las generaciones futuras. Los especialistas coinciden en que la lucha contra la deforestación es una de las acciones más importantes para enfrentar la crisis climática.

En América del Sur, la selva amazónica ocupa un lugar central en este debate. Con millones de kilómetros cuadrados de extensión, constituye el bosque tropical más grande del planeta y desempeña un papel decisivo en la regulación ambiental de toda la región. Su conservación es vista como una responsabilidad compartida entre los países que integran la cuenca amazónica y la comunidad internacional.

Cada 26 de junio, el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales invita a reflexionar sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza. La fecha recuerda que proteger estos ecosistemas no solo implica conservar especies y paisajes, sino también garantizar recursos esenciales para la vida, como el aire limpio, el agua y la estabilidad climática. Su preservación es un desafío global que requiere compromiso, cooperación y acciones concretas para asegurar un futuro más sostenible.

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