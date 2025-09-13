Día mundial del chocolate: ¿por qué se celebra el 13 de septiembre?

El 13 de septiembre se le rinde homenaje a uno de los manjares más sabrosos de la naturaleza. Se celebra el Día Internacional del Chocolate.

Se trata de una fecha que surgió en Francia en el año 1995, como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la magnífica y deliciosa historia “Charlie y la Fábrica de Chocolate”.

Esta conmemoración también contó con el apoyo de los Estados Unidos, y todo por una casualidad de lo más cremosa, dado que ese mismo día también nació Milton S. Hershey, el fundador y dueño de la Compañía de Chocolates Hershey.

Es cierto que existe otra fecha dedicada al chocolate: el 7 de julio tenemos el Día Mundial del Chocolate, impulsada por la Organización Internacional de Productores de Cacao. Así es, el chocolate tiene dos días conmemorativos.

La historia del chocolate es la historia del cacao americano

El cacao tiene sus raíces en las civilizaciones mesoamericanas, donde mayas y aztecas lo consideraban un regalo divino. Su consumo se remonta a más de 3.000 años, inicialmente en forma de bebida amarga mezclada con especias. Con la llegada de los europeos, el cacao se endulzó y conquistó paladares en todo el continente, transformándose en el chocolate que conocemos hoy.

Principales beneficios del chocolate

Pero es que además, el chocolate tiene muchísimos beneficios para la salud. Te contamos algunos de los más conocidos:

Es altamente nutritivo si el porcentaje de la tableta es en gran parte cacao puro.

Mejora el flujo sanguíneo y regula la presión arterial.

Es un aliado del cuerpo para evitar el exceso de radicales libres.

Eleva el colesterol bueno en sangre.

Mejora las funciones cerebrales.

Equilibra el cuerpo de las mujeres durante la menstruación.

Ayuda a proteger el cuerpo del daño solar.

Disminuye las migrañas.

Los distintos tipos de Chocolate

Chocolate negro: Lo ideal, es que tenga un 60 % mínimo de cacao, aunque no a todos les gusta por la falta de azúcar que contiene. A medida que este porcentaje aumente, mejor será la calidad del chocolate.

Chocolate con leche: La adición de leche al chocolate disminuye la concentración de sus principios y lo vuelve menos antioxidante. Para elegir un buen chocolate debemos buscar entre sus ingredientes los que aporten más cacao que azúcar o leche.

Chocolate con frutos secos y cerales: Contiene almendras, nueces, avellanas u otros frutos secos. Suele ser más energético y aporta más magnesio y fibra que el chocolate solo.

Chocolate blanco: Este es el menos saludable y natural al ser una mezcla grasa elaborada con azúcar, leche y manteca de cacao. Suele decirse que este tipo de chocolate no existe, que es 100% inventado.

