Día Mundial del Trastorno Bipolar: ¿por qué se conmemora el 30 de marzo?

Cada 30 de marzo se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar, una fecha destinada a visibilizar una condición de salud mental que afecta a millones de personas en el mundo y que, pese a su prevalencia, continúa rodeada de estigmas y dificultades de acceso al diagnóstico y tratamiento.

La efeméride coincide con el nacimiento de Vincent van Gogh, cuya figura suele asociarse a padecimientos psíquicos, y busca promover una mayor comprensión social sobre un trastorno caracterizado por cambios extremos en el estado de ánimo, que alternan entre episodios de euforia o irritabilidad y períodos de depresión.

Una condición frecuente y subdiagnosticada

El trastorno bipolar suele manifestarse en la adolescencia o en la adultez temprana, aunque en muchos casos el diagnóstico llega años después. Esa demora puede agravar el cuadro y dificultar la estabilidad de quienes lo padecen.

Especialistas señalan que uno de los principales problemas es la confusión con otros trastornos, especialmente con la depresión unipolar, lo que retrasa la implementación de tratamientos adecuados. A eso se suma el peso del estigma, que muchas veces desalienta la consulta temprana.

“El diagnóstico oportuno es clave para evitar crisis más severas y mejorar la calidad de vida”, coinciden profesionales de la salud mental, que subrayan la necesidad de mayor capacitación y detección en el primer nivel de atención.

Tratamientos y barreras de acceso

El abordaje del trastorno bipolar requiere una estrategia integral que combine tratamiento farmacológico, acompañamiento psicológico y redes de apoyo. Con seguimiento adecuado, es posible estabilizar los síntomas y sostener proyectos de vida.

Sin embargo, en Argentina persisten dificultades vinculadas al acceso. Organizaciones de usuarios y trabajadores del sistema de salud advierten sobre problemas en la provisión de medicamentos, falta de profesionales y desigualdades territoriales que condicionan la continuidad de los tratamientos.

En ese contexto, la implementación efectiva de la Ley Nacional de Salud Mental aparece como un punto central. La normativa promueve un modelo comunitario de atención, pero su aplicación enfrenta limitaciones presupuestarias y de infraestructura.

El desafío de reducir el estigma

Más allá del sistema de salud, el Día Mundial del Trastorno Bipolar pone el foco en un aspecto cultural: la persistencia de prejuicios que afectan a quienes conviven con la condición.

La asociación entre bipolaridad y conductas impredecibles o peligrosas, advierten especialistas, no solo es inexacta sino que contribuye a la discriminación. Esto impacta en ámbitos laborales, educativos y sociales, y puede derivar en aislamiento o abandono de tratamientos.

Frente a ese escenario, la difusión de información basada en evidencia y el testimonio de personas con diagnóstico resultan herramientas clave para construir una mirada más compleja.

La efeméride funciona, así, como un recordatorio de que la salud mental forma parte de la salud integral y que su abordaje requiere políticas públicas sostenidas, acceso garantizado y una transformación cultural que permita dejar atrás el estigma.