Día de Winnie The Pooh: ¿por qué se celebra el 18 de enero?

Seguro que todos conocen a Winnie The Pooh, el oso de color amarillo y camiseta roja que se llena de miel y que vive en una casa adentro de un árbol. El 18 de enero se celebra el Día de Winnie The Pooh.

La elección de la fecha para conmemorar a Winnie The Pooh se debe a que es el aniversario del nacimiento de su creador Alan Alexander Milne. Él creó un universo de cuentos protagonizados por este oso tan enternecedor y sus amigos Conejo, Tigre o el burro Igor entre otros.

Fue protagonista de muchos cuentos infantiles y posteriormente se convirtió en personaje de Disney, y fue conocido en el mundo entero.

Actualmente en el Día de Winnie The Pooh se celebran fiestas para los seguidores de este personaje de dibujos animados, los niños colorean a Winnie y a sus amigos, y hay globos y guirnaldas del personaje por todos lados.

Winnie es la abreviatura de Winnipeg (Canadá), y era un oso negro nacido en Ontario en el año 1914. Siendo todavía un cachorro, fue comprado por el teniente Harry Colebourn por 20 dólares y se convirtió en la mascota del regimiento de caballería canadiense.

Tiempo más tarde, Colebourn decidió llevar a Winnie al Zoo de Londres para que pudieran cuidarla mejor y en poco tiempo se convirtió en la favorita para el público. Tras el final de la guerra en el año 1918, Colebourn pasó a recoger al oso por el zoo y al darse cuenta de lo que la apreciaban, sobre todo los niños, decidió dejarla más tiempo en el zoo.

Durante su estancia en el mismo, el teniente solía visitarla muy a menudo, hasta que el 12 de mayo de 1934 murió. De los muchos niños que visitaban el zoo, un niño llamado Christopher Robin Milne de cinco años conoció a Winnie llegando incluso a ser su amigo.

Los cuidadores le dejaban pasar dentro del recinto para que pudiera jugar con él, pero a Winnie no le gustaba la miel como ocurre con el personaje y sí la leche condensada. Esa visita sirvió de inspiración al padre del niño llamada Alan Alexander Milne para sus escritos.

El nombre de “Winnie the Pooh” surge tras el regalo de un oso de peluche que los padres de Christopher le hicieron a su hijo. El niño tras conocer al oso del zoo decidió poner a su muñeco el nombre de Winnie y según Alan Alexander Milne el nombre the Pooh se debió al nombre que su hijo Christopher le daba a un cisne, de ahí el nombre de “Winnie the Pooh”.

