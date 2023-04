Eclipse Solar Híbrido: a qué hora es, dónde verlo en la Argentina y cómo afecta según la astrología

Esta semana se producirá el Eclipse Solar Híbrido 2023, un fenómeno astronómico que oscurecerá el cielo en diferentes partes del mundo. Se trata de un evento que ocurre “pocas veces en el siglo”.

¿Cuándo y a qué hora será el Eclipse Solar Híbrido?

Desde la NASA informaron que el evento ocurrirá el 20 de abril de 2023, pero se podrá seguir en vivo la transformación desde las 22 horas del miércoles 19.

¿Dónde ver el Eclipse Solar en Argentina?

El Eclipse Solar Híbrido 2023 se podrá ver en diferentes países del mundo. Sin embargo, de forma presencial, solo se observará en ciudades de México, Estados Unidos, Colombia, Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, Papúa y Nueva Guinea, entre otras.

No obstante, la NASA va a transmitir en vivo el evento astronómico para aquellas regiones en donde no se pueda visibilizar. En este caso, deberán ingresar al streaming de The Virtual Telescope Project.

¿Qué es un Eclipse Solar Híbrido?

Durante el eclipse, la Luna bloquea la luz del Sol de manera parcial o total y genera que el cielo se oscurezca en algunos momentos. Sin embargo, el híbrido tiene una particularidad diferente al resto de los eventos astronómicos de su clase.

Este jueves, 20 de abril, lo que sucederá es que se combinarán las características del eclipse parcial, total y anular. Es decir, dependiendo el punto del mundo en donde se ubique, podrá taparse por completo o dejar un anillo de fuego a su alrededor.

“Es posible que la luna no cubra completamente al sol en ninguno de los extremos del camino (anular), pero lo cubrirá en el medio del camino (total). esto es lo que llamamos un eclipse solar híbrido, o anular-total”, indicaron especialistas de Stargazers.

La astrología y el eclipse

En términos astrológicos, será el primer eclipse del año y en el signo de Aries, por lo que viene a poner el foco en cuánto confiamos o nos conocemos a nosotros mismos.

En este caso, se ubicará en el grado 29 del primer signo del zodíaco. En consecuencia, se revelarán las luces y sobras de temáticas relacionadas al merecimiento, a los mecanismos de defensa, entre otros aspectos de introspección.

Será un momento ideal para aprovechar el tiempo en soledad. Descansar y reflexionar acerca de cuál es la visión sobre la propia vida y en que aspectos hay que mejorar. Sin duda, será una semana reveladora y movilizante para quien está dispuesto.

