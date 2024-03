En González Catán, suburbio de Buenos Aires, vive Rocío Mendoza, ama de casa, casada con un guardia de seguridad. El tercero de sus cuatro hijos, Pablo, tiene 15 años y padece leucemia. En enero su médica le recomendó un tratamiento que cuesta 110.000 dólares mensuales. No lo consiguió. El Gobierno de Javier Milei paralizó a principios de febrero la entrega de medicamentos para enfermedades graves tras hallar irregularidades en su compra. El Ministerio de Salud dice que ahora está atendiendo casos prioritarios, pero hay enfermos con riesgo de muerte que desconocen si recibirán su tratamiento.

“Entonces le hace una quimio alternativa”, cuenta Rocío. “La quimio lo arruinó, le arruinó el estómago, se le inflamó los intestinos, estuvo 20 días sin comer. Mi hijo pasó por toda esa situación que no tendría que haber pasado porque la medicación tendría que haber estado. Ahora estamos esperando la medicación y no sabemos qué va a pasar más adelante, porque la médula es algo que es como una bomba”.

En Monte Chingolo, otro suburbio bonaerense, vive Pablo Riveros, a que sus 20 años estudia diseño gráfico y desde hace dos sufre hemoglobinuria paroxística nocturna, HPN, una enfermedad que destruye los glóbulos rojos. Hasta el mes pasado recibía del Estado una medicación que cuesta 48.000 dólares mensuales. Ya no. En febrero consiguió que se la prestara un hospital universitario.

“El lunes me tendría que dar otra dosis, pero ya no tengo más. Me genera demasiada bronca el pensar que se están burlando en nuestra cara, de que puede ser que nos podamos morir. Se disminuyen el nivel de plaquetas en sangre, lo cual con el paso de tiempo se puede llevar a la muerte” , dice Pablo.

Los pacientes de cáncer y enfermedades graves que necesitan del Estado argentino para acceder a su medicación esperan que en los próximos días se resuelva esta escasez. Ya no pueden esperar más.

Consultado por la problemático, el legislador Oscar Zago, jefe de los diputados libertarios, señaló que se está trabajando para resolver el tema: “Yo hablé con el ministro de Salud. Está al tanto de la cuestión. Puso gente a trabajar de su ministerio para ver específico cada tema, para correr lo que en verdad se estaba haciendo mal por el exceso que tenían de manipulación”

Rocío, mientras tanto, consiguió que fundaciones le donaran tres de las ocho dosis que en los próximos dos meses su hijo necesitará para que puedan transplantarle la médula.