La ESMA, declarada Patrimonio de la Humanidad

Estudiantes de una escuela recorren el Museo Sitio de Memoria ESMA, la antigua Escuela Superior Mecánica de la Armada de Argentina, centro clandestino de detención, tortura y asesinato de la dictadura de 1975 a 1983. El mes pasado, uno de antes de que Argentina cumpliera por primera vez 40 años de democracia ininterrumpida, la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial, como a Auschwitz. En el altillo permanecían los secuestrados.

“Este dibujo lo hizo Luis Alberto Vázquez, que es sobreviviente de aquí, de la ESMA. Él en su dibujo se está representando mirando debajo de la capucha. Está engrilletado de pies y de manos. De lejos puede ver más cuchas con personas secuestradas. Tenían que permanecer en cautiverio, encapuchados y humillados, boca arriba”, cuenta uno de los guías del recorrido

“En este sótano torturaban a los prisioneros. Y a este avión Skyvan los subían drogados y los arrojaban al río de la Plata en los llamados vuelos de la muerte. Este aeronave comenzó a exhibirse desde el mes pasado”, señala otro de los acompañantes.

Los estudiantes quedan conmovidos, sobre todo por la historia de embarazadas que parieron aquí y cuyos hijos fueron robados y entregados a otras familias. Algunos de esos bebés fueron recuperados y hoy son guías de la ESMA. “Si bien hubo una atrocidad en este lugar, venir acá es como una responsabilidad y una obligación que tiene uno como ciudadano”, aclara uno de ellos.

“Te deja pensando pensar que hay un montón de gente que capaz que no conoce a su verdadera familia y no está ni enterado de eso”, reflexiona una estudiante luego de la visita. “No tenemos muy presente lo que fue la dictadura y justamente por eso es que nos olvidamos de un montón de cosas. Nos hace ser muy conscientes. Muchas personas pueden llegar a creer que los jóvenes no tenemos como la conciencia que deberíamos tener”, agrega.

Estos estudiantes votaron en las recientes elecciones presidenciales de Argentina, y algunos al ultraliberal Javier Milei, que niega que la dictadura cometiera terrorismo de Estado y que propone cerrar el Sitio de Memoria ESMA. Milei enfrentará en el balotaje el 19 de noviembre al peronista Sergio Massa.

“La ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina, donde se secuestró, torturó y mató a miles de personas en los años 70 y 80, ahora es Patrimonio de la Humanidad, pero también es cuestionada por parte de la oposición, que quiere cerrarla”, explicó el periodista Alejandro Rebossio.

En este sentido, Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de Argentina, dijo a DW que “Vamos a poner el cuerpo para defender esto. donde pasaron más de 5000 personas y solo hubo aproximadamente 300 sobrevivientes. Estamos hablando tal vez de uno de los símbolos más importantes que tiene Argentina de lo que significó ese terrorismo de Estado”,

Por su parte, Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos, votará por Milei, pero no niega el terrorismo de Estado y apoya el Sitio de Memoria ESMA y la exhibición del avión de los vuelos de la muerte: “Uno puede hacer paralelismo: cuando uno va a los grandes museos del Holocausto en el mundo están los vagones. La ESMA es un espacio ganado de la sociedad, es muy importante en el ejercicio de la memoria de la sociedad y debe ser, a mi criterio, un polo de los derechos humanos”

DW quiso consultar a Milei sobre su proyecto de cerrar el sitio de memoria, pero sus asesores respondieron que se trataba de un “tema menor”.