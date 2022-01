Fabián Gianola fue suspendido del sindicato de actores por las denuncias de abuso sexual

Fabián Gianola fue suspendido de forma preventiva del sindicato de actores luego del pedido que realizó la semana pasada la agrupación Actrices Argentinas para que lo expulsaran por afiliado y socio por las denuncias de abuso sexual que pesan sobre él. "La idea de compartir cualquier espacio de labor artística nos resulta insoportable", expresaron.

Según el sindicato, la medida quedará firme una vez que se resuelvan las acusaciones en su contra y la decisión quedará en manos de la comisión directiva una vez que se resuelva por vía judicial. El actor afronta unas siete causas por acoso, abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal. Fue denunciado ante la justicia por Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez. También lo acusaron mediáticamente por situaciones similares Andrea Ghidone, Dallys Ferreira, Celina Rucci, Luciana Salazar, Natacha Jaitt, Fabiola Yáñez, Mercedes Funes, Stefy Xipolitakis y la empleada doméstica de sus vecinos.

"Ámbitos laborales libres de violencia": el pedido de Actrices Argentinas

Actrices Argentinas pidió la expulsión de Gianola y en un comunicado, advirtió: "Esperamos que la perspectiva de género por la que se pronunciara públicamente la Asociación y el antecedente del comunicado 'Mirá cómo nos ponemos en la Asociación Argentina de Actores' del 12 de diciembre de 2018 donde se sancionara a Juan Darthés, se aplique también en este caso".

"Acompañamos así la solicitud cursada con carácter de urgente ante la Asociación por la propia Fernanda Meneses el 5 de enero de 2022, y el espíritu que la anima, donde expresa su derecho y la necesidad de, citamos: "permanecer en paz, confiando en esta comisión y ustedes, en pos del bien común", agregaron.

"Más allá de lo que la Justicia determine, somos cientos de actores y actrices, que esperan un resultado favorable a esta petición, ya que la idea de compartir (con él) cualquier espacio de labor artística, nos resulta insoportable", expresaron y concluyeron: "Porque no nos callamos más y para que nuestra compañera se sepa avalada, se sienta acompañada y contenida; para seguir bregando por ámbitos laborales libres de acoso, abuso y cualquier forma de violencia".

Falta de mérito

La jueza de instrucción Ángeles Mariana Gómez Maiorano resolvió dictar la falta de mérito a favor de Gianola, lo que implicó que no se procesara al actor por las dos denuncias realizadas por Meneses y Aguirre. La fiscal de la UFEM, Mariel Labozzetta, había pedido el procesamiento, pero el planteo no fue atendido. Según Página/12, la magistrada entendió que sería “prematuro adoptar un temperamento que desvincule de manera definitiva de estas actuaciones al imputado” y consideró "imprescindible ampliar las diligencias realizadas". En tanto, le propuso directamente a la UFEM “la realización de una serie de pericias idóneas para perfeccionar el cuadro probatorio”.

Las denuncias

Meneses relató que en medio de un ensayo del programa "El kiosquito de Fabián", en 2015, el actor le puso "la mano abajo de la pollera, en la vagina, delante del director y las maquilladoras". "Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Fue una tortura ese día para mí. En el momento en que Fabián me tocó, sonrió y me dijo que estaba más flaca", contó la actriz en declaraciones radiales.

Aguirre, por su parte, aseguró en una entrevista con Intrusos: "Al principio era más verbal. Después, el toqueteo del hombro, de la espalda, pero yo no lo veía mal en ese momento. Estaba encima todo el tiempo, si vos tenés una compañera de trabajo no le tocás las partes íntimas. Lo peor que hizo fue tocarme las piernas, ahí fue cuando me fui de la radio... Me decía ´hoy trajiste piernas´, me tenía que ir fijando cómo me iba vestida porque yo decía ´por ahí lo estoy provocando´. Pensaba ´si me pongo un escote o una pollera corta lo estoy provocando´, y mis compañeras me decían ´¡no, no es así, podés vestirte como quieras!´".

Sánchez sumó su denuncia y señaló que luego de su paso por Gran Hermano "necesitando una nueva oportunidad laboral, surge un llamado de trabajo del programa Bien Tarde conducido por Fabián Gianola". La joven aseguró que las situaciones "incómodas" con Gianola en el ámbito laboral "surgieron pronto, la mano que por aparente casualidad te tocaba una nalga o un pecho al pasar". Incluso, llegó a llamarla "la tontita que no se dejaba coger porque no me daba ni para eso".

