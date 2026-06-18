Una falla técnica genera caos en Constitución: no llegan ni salen trenes de la línea Roca

La terminal de Constitución vive este jueves una situació caótica debido a que no llegan ni salen trenes de la línea Roca por una falla técnica, lo que provoca demoras y cancelaciones para los miles de usuarios que se movilizan todos los días por esta vía de transporte.

Desde Trenes Argentinos informan que los ramales La Plata y Bosques se encuentran limitados por falla técnica de catenaria -sistema de alimentación eléctrica- en Constitución.

Ramales Korn, Ezeiza y Bosques, vía Temperley, sufren demoras por las mismas causas.

En noviembre pasado, el Gobierno Nacional lanzó la compra de 43 trenes nuevos para las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur a través de la contratación directa por compulsa abreviada llevada adelante por Trenes Argentinos Operaciones. En aquella oportunidad, desde la Secretaría de Transporte anunciaron que la adquisición de los 43 trenes “incluye la compra de 150 coches de pasajeros que componen esas formaciones, junto con la provisión de insumos, consumibles y componentes necesarios para los primeros tres años de mantenimiento, sumado a la documentación técnica y puesta en marcha”.

“Cabe destacar que la inversión será de alrededor de 300 millones de dólares y que desde el 2015 no se compran trenes para los servicios de pasajeros del AMBA, en los cuales circulan 1.3 millones de personas por día”, decía la comunicación que se publicó en el Boletín Oficial.

“El objetivo central es modernizar la flota ferroviaria de servicios del AMBA mejorando la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema de transporte de pasajeros. Estas unidades serán incorporadas en las líneas: Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur”, anunciaba Transporte.